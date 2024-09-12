Министр транспорта РК Марат КАРАБАЕВ сегодня, 12 сентября, провел встречу с населением в Костанае. На ней сразу два вопроса касались внедрения в области платных дорог. О планах властей взимать деньги за проезд по трассам Костанай-Карабутак и Костанай-Денисовка спросил директор ТОО "Рудныйавтотранс" Султанбек ЕРМУХАНОВ:

- Прошло ли 4 сентября заседание, на котором должны были одобрить этот вопрос? - уточнил перевозчик. И добавил: - Почему этот вопрос поднимается? Потому что я получил счет-фактуру от филиала "КазАвтоЖол" на определенную сумму. То есть, я хочу знать, платная ли дорога?

Марат Карабаев ответил, что нет, дорога не платная, но будет платной после ремонта в 2025 году. И отметил: ситуация с выставленным счетом перевозчику странная еще и потому, что автобусные перевозчики освобождены от взимания средств по платным дорогам республиканского значения.

Чуть позже помощники министра изучили счет-фактуру, предоставленную "Рудныйавтотранс", и выяснилось, что счет выставлен за проезд по дорогам Астана-Павлодар и Астана-Щучинск. Хотя автобусы рудненского перевозчика по таким маршрутам не ездят, и эти дороги для регулярных автобусов бесплатные.

А что же для остального транспорта? Журналисты попросили министра уточнить, по какому принципу дороги становятся платными, будет ли там какой-то придорожный сервис, как этими трассами будут пользоваться жители ближайших к ним сел и на что вообще пойдут собранные деньги.

- Плата за проезд вводится поэтапно после завершения работ по ремонту, либо реконструкции дорог, - ответил министр. - Мы исходим из того, что Казахстан постепенно становится транзитным хабом. По нашей территории ездят столько машин иностранных государств и они должны платить. Для местных жителей будет система абонентской платы, годовая или ежемесячная, но это зависит от того, какой у них маршрут, стоимостью примерно 1 МРП.

Карабаев отметил, что протяженность республиканских трасс - 25 000 км, на содержание которых без ремонта тратят 80 млрд тенге.

- Мы от платных дорог получаем примерно 36 млрд тенге, этих денег недостаточно, - подчеркнул министр. - Эти деньги тратятся на содержание дорог, на закупку техники для их содержания. Если сейчас нам по нормативам нужно 3 600 машин, то у нас в наличии только 2 500. Я понимаю, что эти средства нам нужны, чтобы сохранить дороги на будущее, чтобы мы не довели наши трассы до того состояния, которое у нас сейчас есть. Это поможет нам через 5-10 лет держать дороги в хорошем состоянии. Поймите правильно, пожалуйста.

Карабаев отметил, что только в Костанайской области будут ремонтировать 517 км дорог. Все эти деньги государство берет в долг у Всемирного банка и Евразийского банка реконструкции и развития, так как бюджетных средств недостаточно. Средства нужно вернуть за 20 лет.

- Наше предложение - направить часть средств от платных дорог на погашение долгов государства, - сказал Карабаев. - И я хочу отметить, что в Казахстане самые дешевые дороги! В любой другой стране, если посмотреть... Покажите мне, где дешевле! Нету. В России это зависит от дороги. К примеру, Москва-Казань - 25 тенге за километр, у нас он стоит 1 тенге и 2 тиына. Это необходимая мера, которую мы поэтапно вводим.

Фото Георгия ГОВОРОВА