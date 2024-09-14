Этот пес появился на территории реабилитационного центра для собак ОО «Надежда Плюс kst» в этом году, уже под конец апрельского паводка.

Пес без клички - крупный, с добрым характером /Фото предоставлено Александрой ЛЕБЕДИНСКОЙ

- Он очень взрослый и крупный парень, мотался по улицам Костаная и пугал людей, - рассказала «НГ» председатель ОО Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - К нам его привезла мой заместитель Ольга Соловьёва. Посадили его в вольер с другой собакой, девочкой, потому что с мальчишками он конфликтует. Никто его за все это время не искал.

Александра отмечает, что у этого пса все-таки добрый характер.

- Наверное, он мечтает о своем человеке и думает, где сможет дожить свою жизнь. Он уже не про великую охрану, а про то, чтобы дожить в любви и сытости, - говорит Лебединская. - Клички у него нет, он у нас старик. Лучше всего его держать на свободе во дворе, однозначно не на цепи.