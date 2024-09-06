Компенсацию в размере 120 миллионов тенге отсудила семья экибастузца Олега Тышкевича, одного из четырех горноспасателей, упавших вместе с автобусом в старую шахту рудника в Павлодарской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото представлено родными погибших горноспасателей

В Экибастузском городском суде завершился судебный процесс по иску семьи погибшего горноспасателя к республиканскому центральному штабу профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Двое детей, мать и сестра погибшего горноспасателя Олега Тышкевича потребовали по 30 миллионов тенге, считая, что лишились родного человека по вине предприятия, на котором он проработал более 20 лет. Выступая в прениях, дочь погибшего горноспасателя заявила, что с момента гибели отца не получала моральной поддержки от предприятия.

- Нам не отдали некоторые вещи моего папы, их даже не пытались найти. На мои просьбы они агрессировали. Все время они давили на меня, возмущались, что я выступаю в СМИ. Не было оказано должной поддержки и сопереживания. Никто не позаботился о моей семье, я наблюдаю лишь безразличие к моей тяжелой ситуации. Также на прошлом заседании была задета честь моего погибшего отца и семьи, пытались обнулить его 28-летний стаж", - заявила в суде Яна ОCОЛОДКОВА.

Представители ТОО "РЦШ ПВАСС" согласились с исковыми требованиями частично, указав, что не оспаривают их в связи с наличием трудового договора с погибшим. При этом ответчики просили сократить общую сумму компенсации до четырех миллионов тенге.

- У нас 8 детей несовершеннолетних остались без отцов. Им оказана помощь, поскольку там дети. А здесь они (семья Тышкевич) не обращались за помощью, стали обращаться в СМИ, показывать нас не с совсем хорошей стороны. Мы действительно являлись работодателями, и в связи с этим они правы, что заявили в суд о взыскании морального вреда. Но прошу суд учесть, что основным причинителем вреда является АО "Майкаинзолото", - сказала в прениях представитель ТОО "РЦШ ПВАСС" Ирина КАТАВАН.

Представитель привлеченного в качестве третьего лица АО "Майкаинзолото" в суде иск семьи погибшего поддержал. Также он сообщил, что сыну и дочери погибшего горноспасателя золоторудное предприятие выплатило 14,5 миллиона, в том числе по 5 миллионов тенге материальной помощи.

При вынесении решения суд учел, что по факту гибели горноспасателей спецкомиссия, расследовавшая групповой несчастный случай, установила 100-процентную вину работодателя. Все четверо погибших были работниками ТОО "РЦШ ПВАСС".

- Истцами был испытан моральные вред, выразившийся в нравственных страданиях в связи с гибелью близкого родственника. Исходя из стопроцентной вины работодателя в произошедшем несчастном случае, суд считает возможным и необходимым удовлетворить исковые требования о взыскании морального вреда в размере 30 миллионов тенге в пользу каждого из четырех истцов, - объяснила принятое решение судья Сауле ДОСЫБАЕВА.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним: 4 января этого года в Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты провалился автобус, в котором находились четыре горноспасателя. В тот же день двух погибших - 24-летнего Бердикана Саркыта и 53-летнего Олега Тышкевича - нашли и подняли на поверхность.

Тела 55-летнего водителя оперативного автомобиля Айыпа Тлеубергенова и 36-летнего заместителя командира взвода Айдоса Шаймердена больше шести месяцев оставались под землей.

19 июля спасатели нашли тело 36-летнего Айдоса Шаймердена, третьего из четырех рабочих, провалившихся вместе с автобусом в воронку старой шахты. Вечером 24 июля в ходе земляных работ был обнаружен автобус спасателей, а на следующий день во время поисковых работ обнаружили и подняли засыпанное грунтом тело Айыпа Тлеубергенова.