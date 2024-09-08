Наша читательница поделилась впечатлением от встречи с восьминогим представителем животного мира, которого мы не всегда замечаем. На видео она спрашивает: «Ты кто?» А вот кто - знакомьтесь.

Самец эрезуса обладает яркой внешностью /Фото fotkiflo.ru

Чего только не приходится читать про эрезуса черного в разного рода статьях падких на сенсации журналистов. Встречаются, к примеру, такие характеристики: крупный, ядовитый, краснокнижный. Разберемся по пунктам.

Крупный? Самка, даже самая большая, немного не дотягивает до 2 см, а самец вдвое меньше самки (как это принято у пауков). Это крупный? Не будем смешить наши мягкие тапочки. Рядом с тарантулом, например, эрезус - как болонка рядом с доберманом.

Ядовитый? Ну так-то почти все пауки ядовиты. Вопрос: для кого? Да, эрезус - охотник, и в охоте ему помогает яд, почти мгновенно парализующий его жертвы. А жертвы наглого эрезуса порой больше его самого. Но не впадайте в панику, это не человек, и вообще, ни на одно из млекопитающих, даже на самых мелких землероек, он не нападает, хотя неоднократно зафиксированы случаи охоты на маленьких ящериц. В основном жеего добыча - насекомые, другие пауки, многоножки, в общем, то что для нас - мелочь, снующая под ногами.

Чтобы эрезус укусил человека, человек должен его напугать (либо разозлить) и желательно, чтобы эрезус в это время находился на самом нежном месте человеческого тела, скажем, где-нибудь на боку, где кожа наиболее тонкая. Нашу руку, привыкшую к труду (или у вас не такая?) ему крайне сложно прокусить - толстокожие мы. Ну если только младенец будет целью укуса, у младенцев-то, конечно, даже пяточки уязвимы. Но очень сложно представить себе младенца, «докапывающегося» до паука, этим обычно люди постарше занимаются. Если уж удалось-таки особо тонкокожему человеку нарваться на укус, то поболит (надо уточнить: сильно поболит) место оного пару-тройку дней, да и пройдет, никто не помрет.

Краснокнижный? Ох и растяжимое это понятие... Красные книги есть разного масштаба: от областных до международной. Так вот, эрезус черный входил в Красные книги некоторых областей России. И то это положение периодически пересматривается, может, уже и исключен из числа редких в некоторых областях. Единственное, что следует уточнить, он любит солнечные места, в темном еловом лесу его вряд ли удастся встретить.

Вообще же эрезус черный - широко распространенный вид и не нуждается в охране как казахстанского, так и международного масштаба.

А вот кто пишет, что он красивый, те нисколечко не преувеличивают. Паук необычайно красив, особенно, как водится в природе, этим отличаются самцы. Семейство эрезид, к которым относится родэрезус, называют еще бархатными пауками. Все представители этого семейства (и не только эрезусы) покрыты маленькими волосками, образующими бархатный покров. И если самка, как последний мрачный гот, ходит всю жизнь в черном, то у самца бархатный кафтан ярко-красного или оранжевого цвета. За это эрезуса называют «паук-божья коровка» или «паук-солнышко».

Самка окрашена весьма скромно /Фото читателя «НГ»

Кстати, в отличие от многих других пауков, самка не стремится сразу съесть самца. Если помним, у подавляющего большинства видов каннибализм после спаривания - обычное дело. У эрезусов вообще все происходит иначе. Завидев вожделенную самку, горячий танцор начинает отплясывать перед ней лихую тарантеллу.Если ее заворожит танец, который исполнит для нее кавалер, она пустит его в свою норку на зимовку. В конце зимовки он проснется раньше, подложит ей в нужное место свой сперматофор (упаковку со спермиями) и постарается сбежать, пока не съели. Впрочем, весной ему все равно помирать, даже если его не съедят. Не живут они долго. А самка произведет на свет до сотни паучат, мелких и красивых, и сама проживет недолго.

Фото biodiversity4all.org

Как и самка тарантула, она каждый день будет выносить кокон с яйцами на солнышко, погреть их, чтобы развивались лучше. А когда наступает момент вылупления, закрывает вход в норку плотной паутиной, чтобы детки были в полной безопасности.

Фото biolib.cz

Затем ложится рядом с детьми и умирает. Паучата несколько дней выживают, питаясь ее останками, а потом прогрызают себе путь в большой мир. Впрочем, этот большой мир эрезусов может быть равен всего нескольким десяткам наших шагов. Но это их мир.