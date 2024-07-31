Сделано это было в связи с ростом количества ДТП с начала года. Самые тяжелые совершаются на загородных трассах, 55% летальности при авариях, отметил на совещании 30 июля первый заместитель начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК.

Фото Бердиболата Коркембаева

- Особого внимания заслуживают загородные трассы, на которые приходится весь транзитный поток. В основном ДТП происходят по причине выезда автомобилей на полосу встречного движения, нарушения правил маневрирования, превышения скорости. Это связано с тем, что большинство автотрасс имеет только две полосы для движения и не выдерживают высокой транспортной нагрузки, - отметил Милюк.

Несмотря на то, что Костанайская область - четвертая в республике по протяженности автодорог, доля дорог первой технической категории всего 70 км из 1300 км, чуть больше 5%.

- Мы понимаем, что современные дороги не могут быть построены в короткие сроки. В связи с чем нужно делать акцент на пассивные элементы безопасности, одним из которых является дорожная разметка, - подчеркнул докладчик. - Она должна быть ориентиром для водителей и в темное время суток. Здесь хорошо себя зарекомендовали инновационные светящиеся разметки.

Так выглядить образцовая разметка на загородных трассах

Но на дорогах области и обычная-то разметка делается в «эконом-варианте», только осевая. По данным полиции, из 12 республиканских трасс 4 имеют краевую разметку. Из 28 трасс областного значения она нанесена лишь на 4.

- При этом разметка наносится только на дороги, подвергшиеся ремонту или реконструкции. На остальных краевая разметка текущим содержанием вообще не предусмотрена, - добавил докладчик.

Он также обратил внимание областного руководства на самый актуальный фактор риска при ДТП - состояние дорожного полотна.

- Проблемные участки: автодороги областного значения Костанай-Введенка, Узунколь-Сарыколь, Рудный-Качар-Федоровка, - перечислял Алексей Милюк, - Адаевка-Уркаш-Аралколь, Карасу-Б. Чураковка, Аркалык-Торгай, которые находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. К примеру, на автодороге Карасу- Большая Чураковка движение ограничено, потому что участки находятся под водой. Жители фактически отрезаны от областного центра. На дороге Адаевка-Уркаш-Аралколь в прошлом году проведены ремонтные работы, но после паводка состояние значительно ухудшилось. Жители по поводу состояния дорог жалуются в СМИ, проблема вышла на республиканский уровень.

Департаментом полиции проводится проверка, привлечены к ответственности за плохое текущее состояние дорог 8 подрядчиков.

Против ожидания руководители ведомств, отвечающих за трассы республиканского и областного значения, их состояние не прокомментировали и мер принять даже по поводу разметки не обещали. Оба говорили о подготовке к зимнему содержанию дорог и приобретении дорожной техники.

Читайте также:

25-30 ДТП в сутки совершается в Костанае, одна из причин - состояние дорожной инфраструктуры