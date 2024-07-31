Причина характерна для всей области, а Костанай - самый яркий пример. По данным департамента полиции, в населенных пунктах происходит 79% всех дорожно-транспортных происшествий, из них треть - со смертельным исходом.

В области отмечается рост количества ДТП по сравнению с прошлым годом: 392 против 206. Погибло людей меньше, чем в 2023 году (31 против 42 смертельных случаев), зато раненых заметно больше. Если в прошлом году их было 273, то в этом уже 501 человек.

Фото Бердиболата Коркембаева

- В населенных пунктах люди погибают из-за отсутствия пешеходных переходов, освещения, тротуаров. Самым проблемным является областной центр, где зарегистрирована почти половина всех учетных ДТП, - сообщил на совещании в облакимате 30 июля первый заместитель начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК, - месяц назад мы ставили вопрос о реконструкции пешеходных переходов, их необходимо подвигать на 2-5 м вглубь улиц. Но, к сожалению, этого не происходит. Основная часть ДТП совершается по причине неправильной организации дорожного движения, связанной с отсутствием или некорректной работой технических средств регулирования... Замена светофорных объектов в областном центре идет крайне медленно. Заменено только 7 из планируемых 30. По-прежнему не функционирует автоматическая система управления дорожным движением (АСУД). Отсутствие нормальной работы светофоров приводит к заторам и транспортным коллапсам...Тревогу вызывает и ситуация с дорожными знаками. Работы по замене и установке их начаты только в июле. Установлено около 30 знаков при потребности только в областном центре 700. Отсутствие знаков напрямую отражается на статистике аварийности.

Докладчик также обратил внимание на то, что не проводится кронирование и обрезка деревьев в населенных пунктах с целью обеспечить водителям нормальный обзор дорожных знаков. По стандартам, зона видимости для них - 100 метров.

- Норматив на большинстве улиц не выдерживается, - констатировал Милюк. - В Костанае деревья, ветки которых закрывают дорожные знаки, есть на улицах Каирбекова, Баймагамбетова, Абая, Алтынсарина, Тауелсиздик, Карбышева. Они же - самые аварийные...

Дорожная разметка нанесена на 300 улицах областного центра, охват - 70,9%. Работы ведутся медленно... В сложившейся ситуации из-за всех этих факторов водитель дезориентирован. Вынужден нарушать правила дорожного движения и рискует попасть в ДТП.

Комментарий акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА свелся к тому, что постоянно «подводят подрядчики». И те, кто занимается светофорами, и те, кто наносит разметку, вызывают много нареканий у местной власти.

Марат Жундубаев (в центре) / Фото Бердиболата Коркембаева

- Но они единственные, мы выставляем претензии, однако если сейчас пойдем в суд, то работы вообще встанут, - признался аким, - приходится с теми, что есть, нянчится, просить, убеждать. И ждать.

Кумар Аксакалов / Фото Бердиболата Коркембаева

Аким области Кумар Аксакалов еще отметил, что обеспечить видимость дорожных знаков надо, но для этого не обязательно превращать деревья в пеньки, требуется именно целевая обрезка. В конце концов знаки можно повесить над проезжей частью.