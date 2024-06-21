Спасатели извлекли из реки тело второй девушки в Костанайской области
21 июня 2024, 09:26 | Происшествия
Напомним, трагедия произошла 20 июня утром близ села Варваринка района Б. Майлина. Две девушки отдыхали на берегу реки вместе со своими родителями, но потом пропали.
Фото из архива "НГ"
Силами спасателей в 14:06 было обнаружено тело девушки 2006 года рождения без признаков жизни. Вторая девушка, 2008 года рождения, была обнаружена и извлечена на поверхность со дна реки в 17:21.
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