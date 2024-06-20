Девушка утонула в реке Аят в районе Б. Майлина. Поиски еще одной продолжаются
20 июня 2024, 15:07 | Происшествия
Несчастный случай произошел сегодня, 20 июня, утром в селе Варваринка. Две девушки - 2006 и 2008 годов рождения - отдыхали близ реки Аят вместе со своими родителями, но потом пропали.
Иллюстративное фото Ксении РЕБИК
- Силами спасателей тело одной девушки, 2006 года рождения, извлечено из реки без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Поиски второй девушки продолжаются.
Последние новости
20.06.24 16:43 Шестой игровой день ЕВРО-2024: гол на день рождения, два автогола, первый участник 1/8 финала
20.06.24 15:50 Акимат Житикары должен выплатить за елку более 14 млн тенге
20.06.24 10:06 ККМ должна быть двуязычной - Госорганы напоминают предпринимателям об этих требованиях к выдаче чеков
19.06.24 18:20 Модернизировать парк аттракционов в Костанае предлагает аким города. Летом изымут землю, а проект изменений появится осенью
19.06.24 17:48 Мусор после паводка из садовых обществ вывезли, заявил аким Костаная. Дачники с этим не согласны
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.