Несчастный случай произошел сегодня, 20 июня, утром в селе Варваринка. Две девушки - 2006 и 2008 годов рождения - отдыхали близ реки Аят вместе со своими родителями, но потом пропали.

Иллюстративное фото Ксении РЕБИК

- Силами спасателей тело одной девушки, 2006 года рождения, извлечено из реки без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - Поиски второй девушки продолжаются.