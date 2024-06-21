Наказать акима Наурузумского района Мади Ихтиляпова и акима района Беимбета Майлина Кайсара Муржакупова поручил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ на совещании 19 июня.

- В связи с ненадлежащей работой по ликвидации несанкционированных свалок и ветхих строений аппарату акима области привлечь к дисциплинарной ответственности, - пояснил глава региона. И приказал: - Обеспечить! Подобные ситуации допускать в населенных пунктах нельзя ни в коем случае.

На совещании с акимами городов и районов Аксакалов возмутился тем, что возле жилых домов и населенных пунктов образуются свалки. И отчитал директора костанайского ТОО "Тазалык-2012", который, по его мнению, не справляется с вывозом мусора.

Отдельно остановилсся на свалках вблизи сел. Привел примеры. В селе Байшуак в районе Б. Майлина свалку организовали возле жилых домов. Еще одна - вдоль реки в селе Новоильиновка того же района. Подчиненные Аксакалова отвечали, что свалки уже убирали, но за неделю на эти места завезли новый мусор. Аким области таким объяснением остался недоволен.

- Я поэтому спросил, насколько оперативно данные космомониторинга отправляются акимам для принятия соответствующих мер, - сказал Аксакалов. - Еще раз повторю, что жители сел могут фиксировать свалки и отправлять информацию о них для, подчеркну, немедленного устранения этих нарушений. И все тогда будут видеть, насколько оперативно справляются с этой работой.

В Аршалинском сельском округе Денисовского района много ветхих зданий, с которыми, сказал аким области, не проводится никакая работа, а также также там "отсутствует работа по благоустройству".

Однако за 2023-2024 годы сельские акиматы и участковые инспекторы полиции не зафиксировали ни одного нарушения правил благоустройства населенных пунктов.

- Если нарушают, значит надо предупредить, а в следующий раз составить протокол и оштрафовать! - отметил Аксакалов. - Правила благоустройства позволяют это сделать. Но кто-то эти правила использует, а кто-то ничего не делает.

Аким Аршалинского округа Бахчан ДОСУМОВ сообщил, что ветхие здания расположены в промзоне - на территории ТОО "Алакольское".

- Почему вы ни одного правонарушения не зафиксировали? У вас что там - идеальная чистота? - спросил аким области.

- Нет, - коротко ответил Досумов.

Кумар Аксакалов отчитал своих подчиненных, в том числе - сотрудников полиции. Потребовал, чтобы они занялись "наведением порядка в селах". И показал фотографии с раскуроченной техникой и брошенными зданиями в Наурузумском районе.

- Ситуация знакомая, критику принимаем, - ответил аким этого района Мади ИХТИЛЯПОВ. - На селе почти не составляют протокола и не штрафуют. Я переговорил с начальником полиции, обещают ситуацию исправить.

Аксакалов поручил акимам всех уровней до конца года провести масштабную работу по благоустройству:

- Помимо сноса существующих заброшенных ветхих строений, необходимо проводить работу по тем объектам, которые находятся в чьей-то собственности. Механизм здесь простой: предупреждаем, уведомляем, говорим о том, что земля остается за вами, но развалину нужно убрать. Если не хотят сами убирать, тогда пусть дают согласие, чтобы убрало государство. Земля пусть остается у собственника - не вопрос! Есть правила благоустройства, которые нужно соблюдать. Штраф - это уже крайний вариант, для самых упертых.

Фото Георгия ГОВОРОВА