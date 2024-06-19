Проблемы, связанные с вывозом мусора, обсуждали сегодня, 19 июня, на совещании с участием акимов всех уровней. Жалобы на свалки рядом с контейнерными площадками прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ.

9 микрорайон, дом № 1 "В". Фото прислал 17 июня читатель "НГ"

- Хотел бы остановиться на одном маленьком вопросе... - сказал он. - Не маленьком, а большом проблемном вопросе по "Тазалыку". Люди жалуются. Есть проблема, это надо признать. Не справляется компания! В понедельник мы на аппаратном совещании будем этот вопрос рассматривать. Компания должна предлложить свою концепцию. Соответственно, мы будем принимать решение - как вести себя с этой компанией и в целом с проблемой вывоза мусора.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Проблему свалок прокомментировал и аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ.

- Продолжают поступать жалобы, в прошлом году мы тоже этот вопрос рассматривали, - сказал он. - Ситуация не решается. Кушнир (директор ТОО "Тазалык-2012" - "НГ") здесь находится? Дали специально деньги, купили вам технику, контейнеры установили. В чем дело? Почему не справляетесь? Если не справляется, тогда вы, Марат Кунисбаевич, штрафуйте его. Он обязан держать территории в чистоте! Не справляется, создавайте еще одну компанию. А то хочет все забрать и своими руками делать. Если не успевает, штрафуйте!

Власти уже очень давно "признают", что у "Тазалыка" есть проблемы. На совещании в палате предпринимателей 13 февраля 2024 года представитель отдела ЖКХ прямо заявил, что ТОО "Тазалык-2012" физически не успевает вывозить твердые бытовые отходы. В качестве причин назывались нехватка техники и кадров. В тот же день, уже на другом совещании, Кумар Аксакалов сообщил, что власти готовы выделить ТОО кредит через СПК «Тобол» для покупки трех автомобилей и 500 евроконтейнеров. И подчеркнул, что ТОО после освоения кредита должно «обеспечить 100-процентную очистку, чтобы вопросов вообще не возникало».

Тогда же, в феврале, в акимате заявляли о подготовке Дорожной карты и возможной передаче нескольких микрорайонов другим подрядчикам. Получается, что спустя 4 месяца аким области требует того же, что уже обсуждали и обещали проработать городские власти. А воз, точнее мусор и идущая от него вонь, и ныне там.