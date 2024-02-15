Заваленные мусором контейнерные площадки и их окрестности стали визитной карточкой областного центра. Проблемы с вывозом отходов случались и раньше, но в последние месяцы приняли удручающий характер. Как будто человек, который на глазах у всех долго кашлял и чихал, в конце концов слег с тяжелой пневмонией. Способы лечения обсуждают на акиматовских совещаниях, партии организуют круглые столы. С последнего, который 13 февраля прошел в палате предпринимателей, есть новости.

«Причины известны»

Там собирались представители Народной партии Казахстана, председатели ОСИ, ПКСК, сотрудники акимата города. Партийцы показали видео с живописными картинками, которые каждый второй костанаец наблюдает ежедневно в своем дворе. Ну и, как говорится, все взоры участников встречи тотчас были обращены на традиционно виноватого - ТОО «Тазалык-2012». Тем более что руководитель сектора благоустройства отдела ЖКХ акимата Костаная Каиржан БАЖИРОВ на старте мероприятия сказал, что причины происходящего известны.

Раздельный вывоз мусора по-костанайски: контейнеры пусты, куча на месте

- «Тазалык» физически не успевает вывозить твердые бытовые отходы. Причины, мне кажется, уже все знают: техники у компании не хватает, имеющаяся - старая, кадров тоже не хватает, текучка, - перечислил он. - Ситуацию сейчас усугубляют погодные условия.

Поэтому мы привлекаем на помощь подрядчиков, занятых зимним содержанием улиц.

«Договоры отрабатываем»

Назначенный виноватым, однако, со своим статусом не согласен.

- Наша компания добросовестно и полностью выполняет свои обязанности, - заявил директор ТОО «Тазалык-2012» Александр КУШНИР, - я в месяц должен вывозить согласно заключенным договорам 30 тысяч кубометров твердых бытовых отходов. Я вывожу 50 тысяч. Чего вы от меня хотите? Что я не так делаю? Площадки, говорите, переполнены? Так понятно же почему: 286 тысяч жителей в областном центре только по официальной статистике, то есть прописанных. А договоров у меня 186 тысяч. И я их отрабатываю. Вывоз ТБО - это конкурентная среда. Работайте с другими компаниями. Они есть. Правда, предпочитают с юридическими лицами работать, с физическими никто связываться не хочет. ОСИ, ПКСК, можете сами этим заняться: собирайте платежи за вывоз ТБО со своих жильцов, заключайте договоры на транспортировку с кем-то, попробуйте. Почему нет?

Именно «Тазалык» с населением «связался» исторически, так как долгое время имел статус ГКП. И превращение его в ТОО, передача активов бывшего госпредприятия в доверительное управление, ничего в основной его деятельности не изменило.

Представители ОСИ спрашивали, получает ли сейчас ТОО бюджетное финансирование. Каиржан Бажиров заверил, что «ни тиына, живет только на абонентской плате».

Кто кому должен

В который уже раз встал вопрос по неполной клиентской базе. Полпреды населения в лице председателей ОСИ и ПКСК требовательно спрашивали, как «Тазалык» добывает информацию о тех, кто не заключает договоры, почему мало ходят контролеры по квартирам, отчего компания не выясняет такую информацию через суд...

- Так это ведь 100 тысяч исков, - отреагировал Каиржан Бажиров.

А председатель Ассоциации содействия предпринимательской деятельности Валентина ШМОНИНА добавила, что взыскивать долги через суд коммунальщики могут все-таки по имеющимся договорам. К тому же сейчас много неплательщиков, с которых суммы взыскивают, но они и дальше не платят, взять с них нечего.

- Это «мертвые» процессы. И бесполезные, - сказала она, - отрезать потребителя от контейнера, как от электричества, невозможно. Так что бизнес либо должен заниматься своим делом, либо погрязнуть в судах. Но это огромные людские и финансовые затраты, часто не окупающие долг.

Кто-то из участников встречи спросил, отчего бы председателям ОСИ не пройти по квартирам и помочь «Тазалыку» со списками жильцов, они же их лучше знают. Ответ: у нас своей работы хватает. И тут же новый вопрос.

- Вы не можете бороться с жильцами. А с бизнесменами? Это же их мусор на контейнерных площадках, их коробки. Вы же видите. Но вы ни одного не наказали за это, - сказала председатель ОСИ Гагарина, 14 Наталья МЕДВЕДЕВА.

Александр Кушнир считает, что «Тазалык» работает добросовестно

- А почему я должен это делать? - еще раз попытался изменить угол зрения собеседников Кушнир, - Я точно такой же, как вы. Наказать административно ни вас, ни предпринимателя я не могу. Это, кстати, не говорит, что я вообще бездействую. Сообщаю участковому, но ему что нужно? Зафиксированный факт: заснято, как Ахмет Сидорович выбрасывает коробки из магазина. И тогда его по 505-й статье накажут, точнее, на первый раз предупредят...

По мнению директора ТОО, чтобы с них спрашивать, нужна полная абонентская база, которой могли бы пользоваться все коммунальщики города. И создать такую должно государство.

- Наш тариф привязан к числу проживающих, создайте законные возможности, условия, чтобы я не бегал и не держал по 20 человек контролеров, которых матерят, выгоняют, - сказал Александр Кушнир, - база - это один из ключевых вопросов, которые надо решить. И потом можно требовать с нас порядка. Я тоже живу в этом городе и тоже хочу, чтобы в нем было чисто.

Деньги решают?

В тот же день, 13 февраля, о проблемах ТОО «Тазалык-2012» говорили на совещании в областном акимате. Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ сообщил, что власти готовы выделить ТОО кредит через СПК «Тобол» для покупки трех автомобилей и 500 евроконтейнеров, которые помогут существенно улучшить работу предприятия.

Аксакалов подчеркнул, что после освоения кредита, ТОО должно «обеспечить 100-процентную очистку, чтобы вопросов вообще не возникало». Интересно, в свете изложенных выше проблем «Тазалык» готов к этим 100 процентам?

Во всяком случае, на другой площадке его директор говорил, что проблемы не только в деньгах.

- У нас 350 тысяч тенге зарплата водителей, 250-280 тысяч - у грузчиков, но грузчики держатся от 2 недель до месяца, - говорил Кушнир, - считают, что работа непрестижная, тяжелая, грязная, график - 12 на 7. Молодые уходят. У нас сейчас 12 пенсионеров, к июлю их будет 32.

Тарифы, нормы, конкурсы

Городская власть видит выход в том, чтобы все-таки сделать этот сектор реально конкурентным.

- Местным исполнительным органом готовится дорожная карта, - сказал Каиржан Бажиров, - есть намерение разделить город на несколько подрядных районов, чтобы их обслуживали разные организации. Будет объявлен конкурс в этом году. Начнем с микрорайонов Алтын Арман, Береке, Юбилейный. Потом - КЖБИ, микрорайоны 7-й, 8-й, 9-й, 5-й.

Модератор встречи от НПК Ольга БЕРЕЗУЦКАЯ спросила, есть ли компании, готовые заниматься вывозом ТБО.

- Есть желающие, - ответил Бажиров, - не первый раз встречаемся с ними. Корейские, российские инвесторы. Хотят не просто зайти в город, чтобы мусор возить, но и его переработкой заниматься. Алматинские предприниматели интерес проявляют. Предполагаем, что летом будем объявляться.

Участники встречи спрашивали, почему так много времени власти отводят на подготовку конкурса.

- Летом необходимо отремонтировать подъездные пути к контейнерным площадкам, оформить под ними земельные участки в новых районах. Это земля общего пользования, она должна быть на балансе отдела ЖКХ, - пояснил Бажиров.

Отдельная тема - что все-таки делать с негабаритным мусором, который во многом и заваливает контейнерные площадки.

- У нас со всеми - договоры на вывоз только ТБО. А коробочка 50 на 50 сантиметров - это уже негабарит, не говоря про диваны и тому подобное, - комментировал Александр Кушнир, - думаю, должны быть для такого мусора площадки отдельные, деньги заложены на вывоз, конкурс проведен. Я в прошлом году 47 млн из средств ТОО «Тазалык» на негабарит израсходовал, хотя это не наша обязанность. Это цена машины-мусоровоза.

Оказалось, что отдел ЖКХ провел конкурс - закупил услуги по ликвидации несанкционированных свалок. По словам Каиржана Бажирова, есть организация, которая выиграла, но договор с нею пока не заключен. Идет судебный процесс, потому что проигравший участник конкурса обжаловал результаты.

Еще из новостей - в ближайшее время должны измениться тарифы на вывоз ТБО. Сейчас разрабатываются новые, а пока действуют те, что были утверждены еще в 2019 году.

Планируется, что потом изменятся и нормы накопления мусора. Конечно, в сторону увеличения. По словам Кушнира, в ТОО делали расчеты, которые показали, например, что после пандемии изменилась «морфология мусора» и его объемы: резко возросло количество доставочной тары для еды, вообще упакованных товаров на дом. Ковид отступил, а привычка осталась.

Нормы меняются раз в пять лет. Новые должны быть приняты в 2026 году.

Фото Галины КАТКОВОЙ