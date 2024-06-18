Уголовное дело в отношении 42-летнего главы КХ Руслана КАТЫГОВА продолжили рассматривать в суде №2 Костаная 17 июня. Его обвиняют в том, что он завозил из стран Евросоюза тягачи с поддельными годами выпуска. В частности, из таких стран, как Литва, Латвия, Польша, Германия. Согласно обвинению, Катыгов специально просил европейских продавцов завысить годы выпуска, чтобы платить меньше налогов за их растаможку в Казахстане. По закону РК, за тягач в возрасте от 3 до 7 лет требуется заплатить налог в размере 350 МРП, старше 7 лет - 2500 МРП. В связи с чем Катыгов просил указывать такие годы выпуска, чтобы машина была младше 7 лет. Причем, по его словам, европейцы просто так шли ему навстречу, без доплаты. Сам Катыгов пояснил, что в Европе возраст машины определяется не годом выхода с конвейера, а тем годом, когда ее начали эксплуатировать.

С 2020 по 2023 год Катыгов успел ввезти в Казахстан 28 фур-тягачей. Все они, как подтвердили заводы-изготовители, были старше 7 лет, но он заплатил за них налог существенного ниже, как за более "молодой" транспорт. Общая сумма ущерба составила - 199 млн тенге. В качестве потерпевшего в суде выступает представитель аппарата акима Костаная, так как ущерб был нанесен государству.

Заседание суда 17 июня началось с того, что представитель потерпевший стороны заявила о полном погашении ущерба Катыговым. Она предоставила все чеки об уплате подсудимым 199 млн тенге. Катыгов заплатил их в три приема. В связи с этим аппарат акима Костаная отказался от гражданского иска к подсудимому и суд с этим согласился.

В тот же день по делу прошли прения сторон.

- Прошу Катыгова признать виновным и назначить ему 2 года 6 месяцев лишения свободы, - заявил в прениях государственный обвинитель Жомарт ЕЛЕУСЕНОВ. - С учетом полного погашения ущерба срок считать условным. Конфискацию имущества не применять, так как стороной обвинения не было установлено, что он нажил имущество преступным путем.

Адвокат подсудимого просил не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

- Я раскаиваюсь, прошу прощения. Такого больше никогда не повторится! Прошу не лишать меня свободы, - сказал в прениях и последнем слове Руслан Катыгов.

Приговор по делу вынесли вечером 17 июня.

- Признать Катыгова виновным и назначить ему 2 года 6 месяцев ограничения свободы, - зачитал приговор судья Жасулан КАБЫШ. -Арест на имущество отменить, конфискацию не применять. Залог в размере более 1 млн тенге вернуть Катыгову после вступления приговора в законную силу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ