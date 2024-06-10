Уголовное дело в отношении 42-летнего главы КХ Руслана КАТЫГОВА продолжили рассматривать в суде №2 Костаная сегодня, 10 июня. Его обвиняют в том, что он завозил из стран Евросоюза тягачи с поддельными годами выпуска.

В частности, из таких стран, как Литва, Латвия, Польша, Германия. Точнее - специально просил европейских продавцов завысить годы выпуска, чтобы платить меньше налогов за их растаможку в Казахстане. По нашим законам, за тягач в возрасте от 3 до 7 лет требуется заплатить налог в размере 350 МРП, старше 7 лет - 2500 МРП. В связи с чем Катыгов просил указывать такие годы выпуска, чтобы машина была младше 7 лет. Причем, согласно обвинению, европейцы просто так шли ему навстречу, без доплаты. Сам Катыгов пояснил, что в Европе возраст машины определяется не годом выхода с конвейера, а тем годом, когда ее начали эксплуатировать.

С 2020 по 2023 год Катыгов успел ввезти в Казахстан 28 фур-тягачей. Все они, как подтвердили заводы-изготовители, были старше 7 лет, но он заплатил за них налог существенного ниже, как за более "молодой" транспорт. Общая сумма ущерба составила - 199 млн тенге. В качестве потерпевшего в суде выступает представитель аппарата акима Костаная, так как ущерб был нанесен государству. На прошлом судебном заседании Катыгов предоставил чек о том, что выплатил 50 млн тенге ущерба и попросил отсрочку на неделю для выплаты еще 149 млн тенге.

- Я заплатил еще 5 млн тенге, - сообщил сегодня суду Руслана Катыгов. - Прошу дать отсрочку еще на неделю, что выплатить оставшуюся сумму.

- С учетом того, что подсудимый предоставил чек на выплату 5 млн тенге, полагаю возможным дать ему еще отсрочку, - не возражал государственный обвинитель Жомарт ЕЛЕУСЕНОВ.

Сторона потерпевших тоже была не против. В связи с чем суд постановил дать подсудимую еще одну неделю для погашения долга. В этом случае прокурор не сможет требовать для него наказание в виде лишения свободы.

- Но это будет уже в последний раз, - уточнил судья Жасулан КАБЫШ. - Если не выплатите ущерб к следующему заседанию, то суд будет рассматривать дело по существу, и с тем ущербом, который останется.

Заседание отложили до 17 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ