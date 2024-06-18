Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева на своей странице в Facebook отреагировала на новую петицию против закона о семейно-бытовом насилии, который вступил в силу 16 июня, передает Tengrinews.kz.

По словам детского омбудсмена, основная мысль автора петиции заключается в том, что новый закон якобы криминализирует воспитательный процесс, внедряет простой механизм изъятия детей и создает структуру, наделенную властью вмешиваться в личные дела граждан.

Фото:instagram.com/zakiyevadinara

"Это абсолютная ложь! В этом законе нет ни одной нормы, которая говорила бы об изъятии детей. Посредством данного закона Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил задачу развить в обществе культуру недопустимости насилия, построить общество, где бить человека, в том числе ребенка, недопустимо и где закон и порядок стоят во главе", - написала Динара Закиева.

Она предложила всем, кто высказывается против нового закона, для начала внимательно его прочитать, а затем прийти и помочь в работе по уголовным делам о преступлениях в отношении детей.

"Хоть один раз увидеть ежедневные сводки, поговорить с детьми и послушать, через что они прошли, и потом оценить, насколько важно было ужесточить наказание. Также можете устроиться волонтером в кризисный центр или центр поддержки семьи и попытаться проникнуться тем, что пережили жертвы насилия, а также можете помочь семьям выйти из трудной жизненной ситуации — например, восстановить им документы, вылечить их, трудоустроить. Все это по новому закону будут делать мобильные группы и центры поддержки семьи. Эти меры укрепят семьи, помогут улучшить условия их жизни и, соответственно, создадут благоприятную среду для ребенка", - пояснила омбудсмен.

Закиева также отметила, что совместно с представителями госорганов проехала по 220 населенным пунктам страны и изучила реальные проблемы.

"Таким образом, прежде чем утверждать, что данный закон не нужен, авторам предлагаю пройти такой же путь… Мы все говорим о благополучии страны, которое может сложиться только в безопасном обществе. Благополучие страны складывается из благополучия семей и каждого, в том числе и маленького гражданина", - заключила уполномоченный по правам ребенка.

Напомним, в Казахстане 16 июня вступил в силу закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Документ был разработан по поручению Главы государства. Парламент Казахстана принял данный закон в апреле текущего года.