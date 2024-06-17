В воскресенье, 16 июня, на портале epetition.kz появилось обращение противников закона о бытовом насилии. Это произошло в день вступления в силу закона о правах женщин и безопасности детей, передает Informburo.kz.

Создатели петиции требуют "заблокировать законы", касающиеся вопросов обеспечения прав женщин и безопасности детей. Речь идёт о поправках "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Авторы считают, что принятые законы криминализируют традиционный воспитательный процесс, создают структуру, наделённую неограниченной властью вмешиваться в личные дела граждан, а "подавляющее большинство" родителей рискуют быть оштрафованными, поставленными на учёт и в дальнейшем ограниченными или лишёнными родительских прав.

"Я возражаю против внедрения законов в Казахстане, допускающих под видом борьбы с насилием произвольное и разрушительное вмешательство в дела семьи! На родителей навешивается презумпция виновности во всех грехах, родительство как институт очерняется. Родители – это не преступная группа! Требую отклонить в самой категоричной форме и заблокировать данные законы! А также провести расследование деятельности их лоббистов на предмет коррупции и на предмет сдачи национальных интересов!" – говорится в тексте петиции.

Кроме того, автор петиции уверен, что ответственность за буллинг "внедряется со стратегической целью приучать наших детей к принятию "нормальности" нетрадиционных сексуальных отношений".

Напомним, 16 июня в Казахстане вступил в силу закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", подписанный президентом 15 апреля. Закон содержит более 70 поправок, направленных на создание инфраструктуры помощи семьям и детям, профилактику насилия, ужесточение наказаний за насилие в отношении детей, а также на помощь жертвам и свидетелям насилия и буллинга.