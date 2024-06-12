Возгорание в покрасочном цехе завода по сборке автомобилей ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале. Напомним, пожар в индустриальной зоне произошел сегодня, 12 июня.

- Жертв и пострадавших нет, - сообщают в ведомстве. - Причина пожара устанавливается.

Предварительная площадь пожара - 30 кв. м.

Завод Allur дал официальный комментарий о пожаре. По сообщению пресс-службы, возгорание началось при проведении технических работ подрядной организацией 12 июня в 12:57.



- Все сотрудники завода были своевременно эвакуированы согласно регламенту, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе. - Основная часть сотрудников данного цеха на период проведения работ находится в корпоративном отпуске. Для ликвидации задействованы силы ДЧС города Костанай и собственной противопожарной службы. Очаг локализован в 14:02 и в 14:16 ликвидирован.