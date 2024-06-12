Кадры с места происшествия с черным дымом и открытым огнем в редакцию "НГ" прислали очевидцы. Как сообщает департамент по ЧС, сейчас спасатели тушат один из цехов завода.

- По предварительным данным в покрасочном цехе произошло загорание кровли, - сообщают в пресс-службе ведомства. - На месте огнебоцы работаю по повышенному рангу.

Предварительная площадь пожара составляет 30 кв. м.