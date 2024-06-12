Пожар произошел в цехе завода Allur в Костанае
12 июня 2024, 13:54 | Происшествия
Кадры с места происшествия с черным дымом и открытым огнем в редакцию "НГ" прислали очевидцы. Как сообщает департамент по ЧС, сейчас спасатели тушат один из цехов завода.
- По предварительным данным в покрасочном цехе произошло загорание кровли, - сообщают в пресс-службе ведомства. - На месте огнебоцы работаю по повышенному рангу.
Предварительная площадь пожара составляет 30 кв. м.
Последние новости
12.06.24 13:34 Смаилов заявил о возможном дефолте КТЖ
12.06.24 13:07 "Это называется ОБС - одна бабка сказала" - Активиста, написавшего о коррупции в больнице, обвинили в клевете. Что решил суд Костаная?
12.06.24 11:09 Сборная Казахстана по футболу проиграла товарищеский матч, ведя по ходу встречи с преимуществом в два мяча
12.06.24 10:26 Девочку-подростка сбила на тротуаре машина в центре Костаная
11.06.24 17:15 «Проезжаю лишние 60-70 км!» - Во время паводка разрушились два моста в Костанайской области. Когда их восстановят?
11.06.24 15:47 Стартовали решающие матчи за медали чемпионата Казахстана по футзалу. Как сыграл "Аят"?
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.