25 мая на севере Казахстана и в частности в Акмолинской области произошло аномальное явление - неожиданно выпал снег. Из-за этого перекрыли несколько трасс республиканского значения.

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- В связи с ухудшением погодных условий закрыто движения для всех видов транспортных средств на участке а/д республиканского значения: «Екатеринбург-Алматы» км 1080-1140 (ст. Колутон - с.Новочеркасское), - сообщили в МЧС РК.- В в Акмолинской области также временно закрыли движение на участках автодорог республиканского и областного значения - «Егиндыколь - Жолан», «Новочеркасское - Егиндыколь - Жантеке», «Жалтыр - Макинск» и «Новочеркасское - Егиндыколь - Кайнарское».

25 мая снег выпал и в городе Акколь Акмолинской области передает Tengrinews.kz

Издание также сообщает , что по данным синоптиков, завтра, 27 мая, на большей части страны пройдут осадки, сильный дождь ожидается на севере и востоке страны, также возможен снег. Это касается и нашего региона

При этом по прогнозам синоптиков завтра на юге Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.