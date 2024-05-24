В субботу, 25 мая, ночью на восточной части региона, днем на востоке и юге дождь. Ночью и утром на севере и западе туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Порывы, 15-20 м/с. На востоке и юге области - 23-28 м/с. Ночью заморозки, темпрература -1...-6 градусов, на юге +3 градуса. Днем +7...+12 градусов, на западе и севере региона +15 градусов.

- Погода на выходных и в понедельник обусловлена южным циклоном, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - В субботу, 25 мая, в Костанае без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью -1...-3 градусов, днем +13...+15 градусов.

В воскресенье, 26 мая, на севере области дождь. Днем на большей части территории региона дождь. На севере и западе град, ночью на юге региона туман. Ветер северо-западный, с порывами, 15-20 м/с. На западе и севере - 25 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, днем +15...+20 градусов. На юге области +23 градуса.

В воскресенье, 26 мая, в Костанае дождь, гроза. Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура ночью -3...+5 градусов, днем +18...+20 градусов.

В понедельник, 27 мая, на юге и востоке региона дождь, на юге град. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы - 15-20 м/с. На западе и севере - 25 м/с. Температура ночью +3...+8 градусов, На юге области +11 градусов. Днем +7...+12 градусов, на юге +15 градусов.

В понедельник, 27 мая, в Костанае без осадков. Ветер северо-западный, порывы - 15-20 м/с. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +10...+12 градусов.

Фото Андрея СКИБЫ