В Рудном на паркете «Аят Арены» прошел третий матч полуфинальной серии стадии плей-офф чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024, в котором местный «Аят» принимал «Семей».

Один из героев матча вратарь «Аята» Дмитрий Бондарев / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Первые два матча этой серии, которая продлится до трех побед одной из команд, а победитель которой вместе с путевкой в финал завоюет и право представлять Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу в следующем сезоне, прошли в Семее. Причем в первой встрече дело дошло до послематчевых пенальти, в которых точнее были рудничане. А во втором поединке «Семей» взял убедительный реванш (5:0).

Первый тайм третьего матча очень активно начали гости, которые на 4-й и 5-й минутах создали несколько весьма опасных моментов у ворот «Аята». Вначале вратарь рудничан Дмитрий Бондарев отразил удар со средней дистанции Ришата Котлярова, затем Гильерме Да Круз очень опасно прострелил с правого края, но мяч пролетел впритирку со штангой. Затем он же после розыгрыша углового удара пробил с близкого расстояния выше ворот. А вскоре Бауржан Умирбаев пробил низом очень сильно почти с линии штрафной площади с левого края, но вновь свое мастерство продемонстрировал Бондарев. «Семей» продолжал атаковать, но на 7-й минуте Лукас Розенски перехватил поперечную передачу гостей на центральной линии и, продвинувшись вперед, сделал пас низом на левый край Леандерсону, который ударом с ходу пробил в левый угол ворот и открыл счет в матче. А менее чем через минуту он же в своей штрафной площади после атаки гостей и удара с левого края Кайо Торреса в дальний нижний угол ворот успел подставить ногу, от которой мяч перелетел над перекладиной.

Леадерсон оформил хет-трик в ворота «Семея» / Фото vk.com/mfc_ayat_official





На 13-й минуте Леандерсон же отобрал мяч у Умирбаева на своей половине площадки, устремился по левому краю к воротам гостей, и примерно с той же точки, что и в случае с первым голом, во второй раз огорчил вратаря «Семея» Джайми Эвалди Книиса, отбившего перед этим мяч лицом после удара справа Жеже. Со счетом 2:0 команды завершили первый тайм.

Через две минуты после перерыва капитан «Аята» Азат Валиуллин при розыгрыше углового удара на левом фланге результативно замкнул у дальней штанги подачу Леандриньо - 3:0. А еще через две минуты «Семей» перешел на игру в пять полевых игроков, и раз за разом начал создавать опасные моменты у ворот рудничан. Но надежно сыграл в эти минуты вратарь «Аята», а в одном из моментов ему на помощь пришла сойка ворот. Справившись с натиском гостей, хозяева на 30-й минуте вновь отличились. Это Валиуллин на половине площадки соперника выиграл в воздухе сразу у двоих игроков «Семея» борьбу за мяч, скинул его головой на левый край Леандриньо, а тот точно пробил низом в дальний угол ворот.

Продолжая играть с пятью полевыми игроками, «Семей» все-таки на 32-й минуте забил гол, автором которого стал капитан гостей Чингиз Есенаманов, пробивший справа с линии штрафной площади в касание после паса Торреса. Но чуть более чем через минуту Леандерсон перехватил мяч у своей штрафной площади и вторым ударом послал его через всю площадку в пустые ворота гостей, оформив хет-трик и вернув преимущество своей команды в четыре гола.

Почти тут же Торрес забил второй гол в ворота «Аята». А за полторы минуты до окончания встречи Дедезиньо сократил разницу в счете до двух мячей - 5:3. Но вскоре у «Аята» отличился Антон Рындин, а за 13 секунд до финального свистка точку в матче поставил Лукас Розенски, отправивший мяч в пустые ворота гостей - 7:3.

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Ата», который сегодня в четвертом матче может завоевать путевку в финал, ну а «Семею» уже некуда отступать.

Также со счетом 7:4 во второй полуфинальной серии «Кайрат» переиграл в гостях «Атырау». А с учетом еще двух его побед в Алматы (4:1 и 7:0) действующий чемпион стал первым финалистом чемпионата.