25 мая 2024, 11:55

Ахметбеков Асхат 20.05.2024 В списке богатейших оказались не только нефтяные предприятия



Львиную часть казны в Казахстане традиционно пополняют нефтяные компании – они ежегодно перечисляют в бюджет триллионы тенге. На этих вливаниях в основном и держится экономика страны – Казахстан буквально «подсел» на нефтяную иглу. Однако сильно радоваться на этот счет не приходится, ведь если налоги этих гигантов исчисляются триллионами, то прибыль и вовсе баснословная. Но обиднее всего то, что утекают эти деньги за рубеж, так как владеют этими компаниями в основном иностранцы, казахстанская доля в предприятиях – мизерная. Надо отметить и то, что в списке богатейших оказались табачная и банковская компании. Кто же значится в числе учредителей всех этих организаций и сколько они зарабатывают, расскажем в материале Azattyq Ryhy.



Крупнейшим налогоплательщиком в Казахстане оказалась нефтяная компания, причем она лидирует с большим отрывом. Так, ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) перечислило в прошлом году в бюджет страны 3,7 триллиона тенге, в то время когда налоговые отчисления других организаций исчисляются всего лишь сотнями миллиардов. В целом же топ-10 налогоплательщиков, по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, пополнили казну в общей сложности на 6,4 триллиона тенге.



Практически все перечисленные компании заняты добычей ресурсов страны. Вот только зарабатывают на внутренних богатствах отнюдь не казахстанцы, так как большая часть предприятий принадлежит иностранцам. К примеру, 50% крупнейшего налогоплательщика – «Тенгизшевройла» – находится во владении американской компании Chevron. Доля в 25% принадлежит еще одному гиганту США – ExxonMobil. Казахстан же через АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) владеет долей в 20%. Еще 5% – у российского «Лукойла». Вот и получается, что экспаты выкачивают нашу нефть, продают за рубеж и зарабатывают на этом внушительные капиталы, из которых лишь малая часть достается Казахстану. Судить об этом можно по солидным налоговым отчислениям ТШО, которые из года в год исчисляются триллионами тенге.



С еще одним нефтяным гигантом – Карачаганак Петролиум Оперейтинг, занявшим вторую строчку в списке – аналогичная история. Основными владельцами предприятия являются несколько мировых концернов. Так, итальянской Eni и британской Shell принадлежат по 29,25% компании, американцы через Chevron владеют 18%, за российским «Лукойлом» – 13,5% и самая меньшая часть нефтяного предприятия принадлежит Казахстану через «КазМунайГаз» – всего лишь 10%. С третьим промышленным гигантом ситуация чуть лучше. Речь идет о Норт Каспиан Оперейтинг Компани, разрабатывающем наше морское месторождение Кашаган. Здесь Казахстан может похвастать чуть большей долей по сравнению с другими учредителями – нам принадлежит 16,88% компании. За итальянской Eni, британской Shell, американским ExxonMobil и французским Total числятся равные доли – 16,81%. Китайской CNPC принадлежит 8,33% и японскому Inpex – 7,56%. Все трое перечисленных гигантов, надо заметить, находятся в привилегированном положении. Дело в том, что их освободили от поставок нефти на внутренний рынок, пока другие добывающие компании должны отправлять на нефтеперерабатывающие заводы не меньше 30% сырья. Эти поставки идут на нужды страны. Для нашей страны это, конечно, невыгодно, но ничего поделать уже нельзя, ведь в 90-ые годы, когда нефтяная отрасль была в упадке, Казахстан подписал с инвесторами соглашение о разделе продукции (СРП). У иностранцев на тот момент были деньги, кадры и технологии для того, чтобы поднять нашу промышленность с колен. В итоге это и привело к тому, что отечественная нефтедобыча в основном принадлежит иностранцам.АО «Мангистаумунайгаз» – еще одна нефтегазовая компания, занявшая третью позицию в списке крупных налогоплательщиков. Но и она не является полностью казахстанской. 100% ее акций принадлежат компании «Mangistau Investments B.V.». В свою очередь у этой организации два учредителя: «дочка» нашего КМГ – CooperativeKazMunaiGaz U.A. и «дочка» китайской CNPC – Exploration and Development Company Ltd. ТОО «KAZ Minerals Aktogay», перечислившее в бюджет 260 миллиардов тенге, тоже является добывающей компанией, но другое сырье – медь. Предприятие ведет работу на рудниках Актогай в Абайской области и Бозшаколь в Павлодарской области, трех подземных рудниках и трех обогатительных фабриках в Восточном Казахстане. Учредителем предприятия является другая организация – KAZ Minerals Ltd. По данным с сайта компании, в апреле 2021 года она была приобретена компанией Nova Resources BV. По данным из открытых источников, 36,5% KAZ Minerals Ltd контролирует Олег Новачук, входящий в рейтинг 50 богатейших бизнесменов Казахстана. Также известно, что акционером компании является еще один предприниматель из списка Forbes – Владимир Ким. К нефтедобытчикам-лидерам по уплате налогов затесалась компания из совершенно другой сферы – банковской. Речь идет о «Народном сберегательном банке Казахстана», более известном под названием «Халык банк». В прошлом году финансовый институт пополнил казну на рекордную сумму – более 200 миллиардов тенге. В 2023 году прибыль банка резко возросла, соответственно, выросли и налоговые отчисления.



По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), 69,5% акций банка принадлежит АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС». Конечными бенефициарами группы являются Тимур и Динара Кулибаевы – одни из лидеров рейтинга богатейших бизнесменов Forbes. Также номинальным держателем 28,5% акций банка является The Bank of New York Mellon DRS. Прочим акционерам принадлежат 2%. Одной из богатейших компаний является также АО «Озенмунайгаз», занимающаяся освоением месторождений Узень и Карамандыбас. Примечательно, что в январе прошлого года генеральным директором предприятия стал бывший аким города Актау, дважды экс-заместитель акима Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, не имеющий ни нефтяного образования, ни опыта работы в этой сфере. На этой должности он проработал чуть больше года. Буквально недавно, 17 мая этого года, он стал акимом Мангистауской области. Владеет же этой компанией другая организация – АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». А она в свою очередь принадлежит нацкомпании КМГ. Таким образом, хотя бы один нефтяной налогоплательщик из списка является полностью казахстанским. Сказать также о «ПетроКазахстан Ойл Продактс» не представляется возможным. Компания владеет Шымкентским нефтеперерабатывающим заводом, который вырабатывает 30% общего объема нефтепродуктов. Акционерами этой организации являются китайская CNPC и наш «КазМунайГаз». Одним из крупнейших налогоплательщиков является также табачная фирма – «Филип Моррис Казахстан». Табачный бизнес, надо признать, является сверхдоходным, да так, что может конкурировать с нефтедобычей. Огромная армия курильщиков обеспечивает компании многомиллиардную прибыль, которая стабильно растет из года в год. Посудите сами: только в прошлом году фирма уплатила в бюджет 170 миллиардов тенге.



Корпорация Philipp Morris является американской. По данным с сайта компании, история ее казахстанского филиала началась в 1993 году, когда были выкуплены акции Алматинской табачной компании. Сейчас фирма имеет табачную фабрику, которая расположена в селе Отеген батыра в Илийском районе Алматинской области. А в Енбекшиказахском районе выращивается табачное сырье. И замыкает топ-10 налогоплательщиков ТОО «Азиатский Газопровод», который нельзя назвать отечественным. Компания является совместной – ею владеют казахстанский АО «Национальная компания «QazaqGaz» и китайский Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited. Предприятие создали специально для сотрудничества в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан – Китай.