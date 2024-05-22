Уголовное дело в отношении директора костанайского представительства АО "Продкорпорация" Мираса ТУРЕЖАНОВА и заместителя директора ТОО "Олжа-Агро" Алмаза КУЛМЫРЗАЕВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 22 мая.

Согласно обвинению, Турежанов оказал содействие в виде получения товарного кредита на льготные семена и предоставил сведения, не соответствующие действительности, о количестве посевных площадей у ТОО "Олжа-Алтын Инвест" и ТОО "Олжа-Ряжское". Благодаря ложным сведениям подразделения "Олжи" получили льготные семена. Конкретно в размере 146 тонн сельскохозяйственных культур для ТОО "Олжа-Алтын Инвест" и в размере 11 000 тонн для ТОО "Олжа-Ряжское". За свои услуги Турежанов потребовал от Кулмырзаева взятку в размере 350 000 тенге. И получил данную сумму.

С самого начала подсудимые полностью не признавали вину. 18 апреля в суде закончили допрос Алмаза Кулмырзаева и Мираса Турежанова, а 13 мая им предъявили новый обвинительный акт. Сегодня, 22 мая, подсудимые высказали свое отношение к этому документу. Но сначала судья уточнил формулировку обвинения.

- В новом акте указано, что Турежанов не только оказывал содействие, но и покровительство. Не раскрыто, в чем оно выразилось. Вы можете пояснить? - обратился судья Сатыбадлы ОРАЗБАЙ к прокурору.

- Турежанов был ответственным за предоставление информации посевных площадях и получение товарных кредитов. Он знал, что у подразделений ТОО "Олжа-Агро" их недостаточно, чтобы претендовать на получение льготных семян, - пояснил государственный обвинитель Берик СУЛТАНГАЗИНОВ. - Но, тем не менее, не пресек это, а наоборот поспособствовал получению семян. То есть оказал незаконное покровительство за взятку. Это последствия дачи взятки Кулмырзаевым и получения ее Турежановым.

Мирас Турежанов сообщил, что ознакомился с актом.

- Я не совсем понял новое обвинение. Непонятно, как я мог содействовать получению льготных семян. Вину полностью не признаю, - сказал он.

- Обвинение мне непонятно. По поводу своего отношения к признанию или не признанию вины я не будут отвечать, воспользовавшись своим законным правом на это, - заявил Кулмырзаев.

- Новый обвинительный акт гособвинитель составил 13 мая. А 14 мая, на следующий день, предоставил суду аудиторский отчет от 29 декабря 2023 года. По этому поводу хочу заявить ходатайство о признании этого аудиторского отчета недопустимым доказательством, - обратился к судье адвокат Сабыржан ИМАНБАЕВ. - Данный отчет к материала уголовного дела не был подшит. Согласно УПК, собирание доказательств, а также их обнаружение, закрепление и изъятие, проводится в процессе досудебного расследования. В качестве доказательств документы предъявляются только после их фиксации. Прокурор в новом обвинительном акте уже ссылается на этот аудиторский отчет, как на доказательство. Но не предоставил нам в суд протокол процессуальных действий. Где прокурор взял этот отчет, у кого он его взял? Где постановление о привлечении специалиста? Он не заявил об этом ходатайства. Данный аудиторский отчет провели по приказу Министерства сельского хозяйства, а по закону должно быть привлечено незаинтересованное лицо. Здесь, получается, проводили аудит свои же. Это ущемление прав подсудимых на защиту. И такой документ прокурор предъявляет! Гособвинитель может ссылаться только на те документы, которые были исследованы здесь, в главном судебном разбирательстве. Но отчет не был предметом исследования, поэтому ссылаться на него категорически запрещено.

- Обращаю ваше внимание, что оценка доказательств проводится после изучения всех материалов дела, на основании показаний свидетелей и так далее. Отчет был сделан по запросу государственного обвинителя, - отметил в реплике прокурор. - Касательно происхождения данного отчета - он был составлен в декабре 2023 года, а обвинительный акт в отношении Турежанова и Кулмырзаева был направлен в суде в ноябре 2023 года. Происхождение данного документа достоверно известно стороне защиты, аудиторский отчет был истребован по указанию уважаемого суда. Мне указывалось на то, что нужно предоставить данный документ. Сторона обвинения исполнила поручения суда. Сомнения в том, что сведения в нем искажены или не соответствуют действительности, необоснованны, в нем есть все выводы.

Султангазинов также пояснил: прежде, чем предъявить новое обвинительное заключение, он ходатайствовал о приобщении к материалам дела аудиторского отчета. Иэто документ был представлен сторонам. В новом обвинительном акте в перечне доказательств одним из них стали выводы аудиторского отчета.

- Доводы о том, что специалисты, которые проводили исследования в отчете, не были предупреждены о даче заведомо ложного заключения, несостоятельны, так как отчет проводился не в рамках уголовного дела, а после его направления в суд, - уточнил гособвинитель. - Поэтому какие-либо сомнения о ложных сведениях в отчет у нас нет. Прошу ходатайство отклонить.

Адвокат Кулмырзаев, тоже не согласился с новым обвинением

Судья пояснил, что разрешит все ходатайства позже.

Очередное заседание назначено на 23 мая.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ