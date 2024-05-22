Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Женис Елемесов рассказал об уголовных делах в отношении осужденного бизнесмена Кайрата Боранбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По информации Елемесова, в общей сложности Кайрат Боранбаев вернул государству свыше 130 миллиардов тенге.

"По основному уголовному делу был возмещен ущерб в размере 14,5 миллиарда тенге. Помимо этого, он добровольно возместил ущерб в размере около 120 миллиардов тенге. Это 134,5 миллиарда тенге. На сегодняшний день то, что он возместил, я называю, то есть уголовное дело еще не прекращено, оно расследуется, возможно, будут еще какие-то возмещения", - рассказал зампред агентства в кулуарах Мажилиса.

Журналисты уточнили: правда ли, что многие объекты, которые передал Боранбаев, сейчас не работают.

"Такая информация была, но она некорректная, я с полной уверенностью могу вам сказать, потому что все активы переданы, зарегистрированы в базе данных официально, вы можете их посмотреть. Оценочную стоимость на память не могу сказать. Гостиница (Comfort Hotel Astana - прим.) работает, можете съездить, посмотреть", - ответил Елемесов.

Зампред агентства также сообщил, что сейчас Кайрат Боранбаев приговорен к ограничению свободы, при этом других мер пресечения в его отношении не принимали. Электронный браслет он не носит.

"У него (уголовные дела - прим.) по подозрению в хищении бюджетных средств, есть уклонение от уплаты налогов", - добавил Елемесов.

По футбольному клубу "Кайрат", которым владеет Боранбаев, дел в производстве агентства нет.

Напомним, в начале ноября прошлого года бизнесмена Кайрата Боранбаева освободили из мест заключения. Неотбытую часть наказания ему заменили на ограничение свободы.

Будущее фитнес-клуба Fitnation, принадлежавшего Кайрату Боранбаеву, обсуждали в январе 2024 года на заседании акимата Костанайской области. И аким области тогда обещал решить вопрос о передаче объекта в коммунальную собственность акимата Костаная.