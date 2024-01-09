Вопрос обсуждали сегодня, 9 января, на заседании акимата Костанайской области. Осенью прошлого года агентство по финансовому мониторингу провело работу по возврату государству активов, принадлежавших осужденному Кайрату Боранбаеву. В их числе - сеть фитнес-клубов Fitnation.

Фото из архива "НГ"

Один из трех находится в Костанае.

- Есть предложение, чтобы этот клуб передали городу, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Если оставлять в областном управлении спорта, то вряд ли они потянут этот объект, охват потеряем, а люди туда очень хорошо ходят. Если бы нам передали, мы бы решили вопрос с доверительным управлением и сохранили его статус, посещаемость, люди сами просят об этом. Если там будут только узкие специальности, дети заниматься, то массовость потеряем и содержать сложно будет.

Оказалось, что сейчас как имущество Fitnation находится в ведении акимата Алматы.

- Стоит у них на балансе управления финансов. Не только наш объект, но и тот, что в Астане, - пояснил аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ - Я недавно разговаривал на эту тему с акимом Алматы. Решим вопрос. И постараемся сделать это рационально - чтобы и жителям, которые уже привыкли к работе этого объекта, было удобно. Ну и с учетом развития массового спорта, интересов детей, молодежи. Мы это рассмотрим в ближайшей перспективе.