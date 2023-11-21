О том, что один из самых дорогих фитнес-клубов Костаная передадут государству, стало известно 18 октября. Как сообщали в Агентстве по финансовому мониторингу, объект планировали "использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров".

Клуб Fitnation принадлежал Кайрату Боранбаеву, бывшему свату Дариги Назарбаевой. В марте 2014 фитнес-клуб торжественно открывал Нуралы Садуакасов, тогда аким Костанайской области.

Действующий аким Кумар АКСАКАЛОВ, которому "НГ" 9 ноября отправила письменный запрос, отвечать на вопросы о судьбе фитнес-клуба не стал. Мы просили главу региона сообщить не только о том, на чей баланс передадут знаменитый объект, но и рассказать есть ли план по его дальнейщшей эксплуатации, сколько средств потребуется на его содержание и что будет с персоналом.

Аксакалов перенаправил запрос в управление финансов. Ведомство попыталось перенаправить запрос "НГ" в управление государственных активов Алматы, где зарегестрировано ТОО Fitnation, но на следующий день его вернули обратно в управление финансов.

В итоге коротко ситуацию прокомментировала и. о. руководителя управления финансов акимата Костанайской области Наталья МОРГУЛЬ:

- Данный объект в комммунальную собственность Костанайской области не поступил.

20 ноября корреспондент "НГ" побывал в фитнес-клубе. Администратор пояснила, что занятия продолжаются и "я могу попробовать и купить разовую подписку". Но как только узнала, что разговаривает с журналистом, от комментариев отказалась. Помимо сети Боранбаева, сейчас здесь размещается барбер-шоп.

Фото Георгия ГОВОРОВА