Ответ на вопрос, который в эти дни нередко задают костанайцы, дал заместитель акима областного центра Алмат ИСМАГУЛОВ. Сегодня, 17 мая, на брифинге в РСК речь шла о ликвидации последствий паводка.

От него в Костанае больше всего домов пострадало в районе, который традиционно именуется Колесными рядами, он располагается близко в Тоболу. Известно при этом, что в планах городских властей разработать план детальной планировки на этот район и изменить зонирование. То есть в перспективе малоэтажное жилье здесь должно пойти под снос. Зачем сейчас вкладывать средства в восстановление, не правильнее ли начать расселять жителей?

Так готовились к приходу большой воды в Колесных рядах в начале апреля / Фото из архива "НГ"

- Мы действуем поэтапно. 6 апреля в Костанае был объявлен режим ЧС природного характера на ограниченной территории, - сказал заместитель акима города, - и мы должны ликвидировать последствия в соответствии с алгоритмом, который прописан в постановлениях и законе «О гражданской защите». Люди пострадали - мы обязаны предоставить им то, что предписывает закон. В том числе возможность отказаться от жилья, не подлежащего восстановлению. Мы покупаем им другое жилье. Они, по закону, отказываются от прежнего имущества в пользу коммунального собственника... Но там есть и дома, которые являются подлежащими восстановлению. Да, 80-90% заявителей говорят прямо: «Выкупите нас», но мы сейчас можем действовать на основании алгоритма, разработанного для ликвидации ЧС.

Алмат Исмагулов подтвердил, что по генеральному плану застройки на месте Колесных рядов планируется рекреационная зона. ПДП района разрабатывается. 28 мая пройдут общественные слушания по плану детальной планировки. Но когда его начнут реализовывать, зависит от наличия бюджетных средств. А пока все шаги акимата - в рамках ликвидации ЧС.

Кстати, в эти рамки не вписывается район Костанай-2, еще раз напомнил заместитель акима. Там люди тоже пострадали от паводка. Но это не территория, на которую распространяется режим ЧС. В нее входит только зона затопления водами реки Тобол. А все выплаты жителям связаны именно с режимом ЧС.