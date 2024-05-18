В феврале 1992 года на юге Казахстана сбежавшие заключенные захватили пассажирский автобус. В 2024 году о легендарном освобождении заложников сняли фильм при поддержке Министерства культуры и информации РК, НАО «Государственный центр поддержки национального кино».

Переговоры - важная часть фильма

Кроме того, была поддержка КНБ и МВД, а в качестве консультантов - участники операции «Набат». Что, впрочем, не помешало изменить некоторые исторические факты. Что-то авторы добавили, что-то изменили, о чем-то решили не говорить.

Что тут правда?

«Набат» до сих пор является гордостью специальных служб, потому что в его ходе не было жертв. За одну ночь команда «А» отработала операцию освобождения, которую изучают в учебниках по всему миру.

Обложка фильма отсылает в боевикам 90-х

Авторы фильма постарались создать напряжение за счет постоянного передвижения и споров среди высоких начальников. Драму поддерживали образы заложников, среди которых были и дети.

Авторам удалость сохранить баланс и не создать симпатию к преступникам

По-настоящему напряженной должна была стать сцена с мальчиком, которого преступники направили за едой и рацией при этом удерживая мать ребенка пистолетом у головы. Эта сцена проговаривалась и документальном фильме Адили Норузовой «Февральский набат», который в 2016 году выпустил канал КТК. Нужно отметить, что авторы вывели отдельную сюжетную линию мальчика и его мамы, добавив зрителям мотивацию для сопереживания. Насколько реальна эта история, сказать сложно.

Шапка мальчика аутеинтичная, а сюжетная линия - вполне работающая

А вот что действительно не придумано, так это побег водителя. Не доезжая до аэропорта в Чимкенте, где уже ждали команда «А» для штурма, водитель заехал на заправку и там, улучив момент, сбежал. Нужно было срочно искать кого-то на замену, потому что уставшие и раздраженные преступники угрожали расправой над заложниками. Ситуация была опасной, но в фильме ее разрешили не так, как в реальности.

Что тут изменили?

В историю операции «Набат» вошел дальнобойщик из Самары Александр Чехонин, которого на дороге остановили сотрудники милиции и попросили сесть за руль автобуса вместо сбежавшего водителя. Увидев в автобусе детей, которых держали под дулом пистолетов, мужчина согласился и всю оставшуюся дорогу вел себя героически.

Главный герой настолько хороший, что никак не соотносится с представлениями о 90-х. Скорее о 60-х

В фильме вместо случайного дальнобойщика за руль садится офицер КГБ. Возможно, авторы таким образом хотели создать прямолинейное противостояние идей протогониста и антогониста, показать героизм первого и трусость второго, но, как по мне, в реальности история была более кинематографической и идеально подходила финальным словам о том, что настоящие герои - простые граждане. Так что эта пафосная фраза звучит, как уступка скромного и благородного героя.

В целом в фильме чувствуется фальшь за счет того, что персонажи говорят на очень грамотном литературном языке. Даже преступники разговаривают сравнительно культурно. Тут вспоминается, как в сериале «Мошенники» глава полиции ругает последними словами своих подчиненных. В «Операции «Набат» иногда создается ощущение, что смотришь спектакль, потому что в кино и в реальности люди в такой страшной и напряженной ситуации так не разговаривают. Конечно это можно списать на художественную необходимость, тем более, что имена действующих лиц тоже изменены.

Однако авторы, даже не называя героев именами реальных людей, старательно обходят саму вероятность ошибок со стороны силовых структур. Опираясь на разные источники, можно сказать, что побег заключенных из-под конвоя был возможен именно из-за халатности и отсутствия дисциплины среди военных. В фильме показали неосознанную ошибку молодого солдата, в реальности же это была договоренность между преступниками и конвоиром.

Еще одним важным отличием стало количество заключенных в автобусе. В фильме их четверо и на протяжении второй половины никто не знает о том, что происходит внутри. В реальности автобус захватили двое, что было известно, потому что из шести сбежавших один был пойман, один убит и двое арестованы во время перестрелки. Но в этом случае изменения можно оправдать драматургической необходимостью, потому что неизвестность сдерживает полицию, а также наличие третьего, более опасного и бесконтрольного преступника создает опасные ситуации внутри автобуса.

Что тут добавили?

Добавили тоже много чего. В первую очередь, сюжетную линию офицера КНБ, в которой параллельно с операцией по освобождению заложников, где от него зависят жизни более 10 гражданских, происходит хирургическая операция у его сына. Такой ход создает ощущение сопереживания, авторы показывают разочарование жены героя и его самобичевание за то, что он не может быть рядом с ребенком.

Но слабее смотрятся сюжетные линии заложников, где разыгрываются драма между сыном и матерью, романтическая история без логичного финала между курсантом и ветеринаршей, непонятная симпатия между самым молодым преступником и девушкой, читавшей книгу во время захвата автобуса.

Сбежавшие заключенные выглядят очень опасными. Актеры постарались сделать их отталкивающими, но живыми

Вообще реакция заложников очень странная. Впрочем, как и захватчиков. В какой-то момент в автобусе создается такая мирная атмосфера, что заключенные решают переодеться и выпить, а заложники сидят тихо, мирно и даже у беременной женщины начинают принимать роды.

Итого

Учитывая, что фильм поддерживался со всех возможных официальных сторон, главная его задача выполнена: полиция и сотрудники КНБ выглядят, хоть и плоско, но очень героически и патриотично. О последнем пишут и на сайте НАО «Государственный центр поддержки национального кино», где указывается, что именно патриотизм - это самая главная роль в стране. Только непонятно, чья роль и насколько сильно можно забыть о художественной и культурной ценности фильма в угоду пафосу?

Герои - беспрекословные, уверенные в своем деле патриоты, но абсолютно плоские на фоне преступников, которых актеры сыграли живо и натурально, хотя местами и стерильно.

Есть претензии и к визуально-технической части. Музыка очень простая и ассоциативно отсылает к формальным концертам и мероприятиям, а не к 90-м, не к страху перед неизведанными и страшными последствиями. Операторы теряют контроль над фокусом, свет и цвет прыгают от кадра к кадру, а звук актеров в одной сцене звучит так, словно кого-то озвучили, а кого-то забыли.

Если бы фильм выходил на телевидении в начале 2000-х, то его можно было бы назвать неплохим, несмотря на излишнюю стерильность, пафосность и технические недочеты. Но для большого экрана в 2024 году это плохо. Учитывая, как редко в нашей стране говорят на темы истории независимого Казахстана, сам по себе фильм «Операция «Набат» - это шаг вперед, но то, как он сделан, это два шага назад.

Фото - кадры из фильма