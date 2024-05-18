Раннее апрельское потепление до высоких градусов обещало надежду на скорое лето, но не тут-то было. Весна будто спохватилась, вспомнив о том, что отведенный ей календарный срок еще продолжается, навела порядок в природе: низкими весенними стали ночные градусы, подули порывистые ветры, провоцируя капризы рыбы на наших водоемах… Так что уже сейчас понятно, что сроки нереста нашей мирной рыбы значительно cдвинутся.

Успеть половить карпа

С 20 мая карпа уже не половишь: вступает в силу нерестовый запрет. Вот только уложится ли в этом сезоне наш аристократ в отведенное ему казахстанскими официальными структурами время? И вопрос этот не риторический, на него есть однозначный ответ: нет. Потому что температура воды для этого процесса должна прогреться минимум до 18 градусов, а у нас сейчас дневная температура до таких градусов не каждый день поднимается, а ночная - вообще пять-десять.

Карпик с озера Немецкое

О несовпадении сроков нерестового запрета и реальных погодных условий я писала не раз. Областные общества рыболовов страны и множество совестливых рыбаков неоднократно обращались в соответствующие правительственные органы с просьбой разрешить устанавливать сроки нерестового запрета регионам самостоятельно и ежегодно. Нас не слышат! А ведь если учесть то, что условия для нереста возникают в разное время даже на каждом водоеме, то в идеале надо объявлять нерестовый запрет самим арендаторам. Вот тогда бы не в приказах, а в реальности проявлялась забота о сохранении и воспроизведении рыбных ресурсов.

В этом сезоне наши карась и карп такой заботы не дождутся: их нерест выпадет на период, когда сроки официального запрета, увы, закончатся. Если исходить из того, что с учетом разницы возраста рыб весь нерестной период длится у карпа около месяца, и того, что самые крупные и возрастные «мамочки» воспроизводят потомство позже всех других, становится понятно, что к 30 июня - финалу запрета - трофейное поголовье только начнет нереститься. И как раз в это время соскучившиеся по поклевкам карполовы толпами ринутся на водоемы.

Но, пока еще у наших карпов преднерестовый голод, можно успеть покайфовать на карповой рыбалке. Что уже сделали те, кто посетил озеро Немецкое. Нелегок и неблизок путь сюда, да и погоду можно не угадать, но зато в последние годы майская рыбалка на карпа здесь чаще удачная, чем наоборот. Вот и в этом мае, в солнечный день и в отсутствие порывистого ветра, на небольшой глубине «немецкий» карпик клюет не часто, но попадается вполне зачетный - в основном килограммовый.

Успел поймать своего первого карпа и Олег Юрьевич Потапенко - патриот Нечаевского пруда. На его крючок попалась 6-килограммовая самка, брюшко которой было наполнено икрой. Поняв это, поцеловал рыбак свою золотую рыбку и отпустил с миром в родную стихию, зная, что рыбий народ ответит добром на его добро и летняя рыбалка здесь будет для него успешной.

Связавшись с арендаторами, я узнала, что в теплые безветренные дни удается сейчас ловить карпов на озерах Шашмурино, что расположено неподалеку от Пресногорьковки, и Сулуколь, что рядом с Диевкой. Ну а тем, кто еще надеется порыбачить до наступления нерестового запрета, напомню, что сейчас карпа надо искать на мелководье с глубиной от 0,5 до 1,0 м в тихих заводях, поросших обильной растительностью. В этот период карповый народ больше интересуется именно животными насадками, игнорируя растительные. Происходит это по той причине, что карпу весной требуется больше белковой пищи, содержащей рубленого червя, мотыля, опарыша. Тактику можно использовать такую: несколько приманок разбросать по территории ловли таким образом, чтобы они находились на разной глубине. Следовательно, наиболее точно можно будет определить место, на котором в данный момент предпочитает держаться капризный «аристократ».

Когда карась капризничает

Продолжается и карасиная рыбалка. Разная ситуация после паводковой стихии сложилась на старицах нашей главной реки. Там, куда вода Тобола не добралась, клюет карасик, причем чем мельче, тем чаще. Но есть в наших местах множество стариц, по которым Тобол ныне прошел «ураганом». Сильный поток, похоже, унес с собой многое из того ценного, что в этих старицах годами плодилось. Во всяком случае, наши с Сабанеем недавние разведки показали, что на таких водоемах сейчас нет ни карася, ни рыбалки.

Рыбалка у поселка Михайловка

Морочит ныне голову карасятникам и Косколь. В отличие от прошлых лет, не ловили здесь наши рыболовы ни щуку, ни карася по «последнему льду». Сейчас, правда, ловят и на мели, забрасывая удочки прямо с асфальта, и заплывают на лодках в поисках уловистых «окон», но рыбалка не всем в радость. Коскольский карась ныне непредсказуем, клев его даже самый опытный карасятник не может предугадать, вычислить. Из двух суток, совершенно одинаковых по погодным и природным параметрам, он активно клюет в течение одного светового дня, но в той же самой точке не клюет на следующий день.

И, как обычно, капризен Токтас (поселки Цабелевка - Банновка). Здесь карася можно искать не один час, но так и не найти. Но, если уловистое место все-таки попадется, оно не будет слишком щедрым: озеро не любит расставаться со своими богатствами. Поэтому не стоит надеяться, что после того, как вы поймаете серебристого 700-граммовика, за ним сразу последует другой такой же. Что сейчас привлекательно на Токтасе, так это возможность ловить с берега. Чем и пользуются наши рыболовы.

Более предсказуем Покровский пруд. Карась здесь по-прежнему клюет на мели длинного узкого залива на глубине 30-50 см. Причем клюет даже при порывистом ветре и совсем некарасиной погоде. Сейчас, в отличие от наших с Сабанеем рыбалок начала мая, попадаются рыбки не только средних размеров, но и полукилограммовики. Клюет бойко, но крючок привлекает много карасиных деток, которых сразу же отправляем в воду, к родителям. Большинство рыболовов предпочитает здесь рыбалку с берега и ловит на донку, некоторые в резиновых костюмах заходят в воду, чтобы забросить удочку подальше. Но мы с Сабанеем накачиваем лодку и уплываем от толпы. Вода заметно просветлела, но залив густо зарос донной растительностью, с которой, видимо, отлично сливается наша лодка, не пугая рыбу. Здесь везде не более полуметра до дна. Ловим на семиметровые удочки - ближе рыба не подплывает. Чистой глади воды почти нет, лишь крохотные пятачки среди растительности. Туда попасть при порывах ветра - олимпийская победа. Но я не олимпиец, а потому моя снасть чаще летит мимо и попадает прямиком в сухой камыш. А это значит, что рыбалка в найденной точке закончилась. Чтобы не рвать оснастку, надо подплывать к зацепу и освобождать крючок. Понятно, что карась в это время спешно ретируется отсюда и его надо искать в каком-то другом «пятне». Новую точку кормим не слишком щедро сабанеевой хитрой кашей. На крючке - жирный светлый червяк или опарыш. Пробовали на перловку и сладкую кукурузу - не клюет. Понятно: перед нерестом, как и карпу, серебристику нужно заправиться «мясом», чтобы подкопить силы.

Недавно пришла информация от друзей-рыболовов, которые рыбачили на пруду поселка Михайловка. Здесь тоже сейчас можно отлично порыбачить на карасика, причем отнюдь не мелкого.

Клев-инфо

Наводоемах города Аркалыка, Амангельдинского, Джангельдинского районов Костанайской области уже можно ловить щуку, а нерестовый запрет на сазана (карпа), леща, линя, судака продлится до 30 мая.

На водоемах других районов и городов нашей области также закончился нерестовый запрет на щуку, но с 20 мая начнется запрет на вылов сазана (карпа), судака, леща, линя, который продлится до 30 июня.

Карася у нас нельзя будет ловить с 20 мая по 10 июня.

Фото предоставлены рыбаками