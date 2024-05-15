15 мая 2024, 09:14

Евгения Ермакова 14.05.24, 16:47



Вблизи одного из костанайских баров регулярно дежурят бойцы СОБР. В число самых неблагонадежных заведений Костаная попали бары, куда регулярно вызывают полицию, передает inbusiness.kz.



Персональный подход



Заместитель начальника департамента полиции Костанайской области Алексей Милюк отметил, что в бар \"Волна\" за первые четыре месяца года полицию вызвали 31 раз. В кафе \"Шахерезада\"; было 17 вызовов. На особом счету это питейное заведение у полиции с 2023 года, когда из-за поножовщины погиб мужчина.

В списке неблагополучных у полиции также такие заведения, как \"Сабрина\", \"Андеграунд\", \"Джага-Джага\";. С определенной периодичностью возле этих точек общепита дежурят патрули полиции. У \"Волны\", по словам Алексея Милюка, дежурят сотрудники СОБР, чтобы суметь вовремя остановить драку и не допустить трагедии.

У нас в этом году уже 14 криминальных трупов (речь не только о питейных заведениях. – Прим. ред.). Все преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Мы понимаем, что силовыми методами, и это доказано, уровень преступности можно снизить на 25%, но остальное – это социум. А у нас в области на 800 тыс. населения 5 тыс. заведений, продающих алкоголь отметил Милюк.

Полицейские признают, что, лишая какого-нибудь предпринимателя лицензии на продажу алкоголя, они не могут решить проблему с его распространением. Практика такова, что лицензию получает другой человек, и очень быстро. Потому торговля не прекращается. Надолго –уж точно. Специалисты отмечают, что ситуация выходит из-под контроля.

\"На количество драк и случаев неподобающего поведения влияют не запреты, а культура питья и культура поведения в обществе. За границей все выстроено так, что драться слишком дорого. Это бьет не только по карману, но и репутации. Говорю об опыте как европейских, так и азиатских стран\" - поделился мнением владелец единственного в Костанае питейного заведения, куда полицию за год не вызывали ни разу, Валерий Ким.



Есть вариант



Члены отраслевого совета Палаты предпринимателей Костанайской области считают, что саму схему взаимодействия клиентов и баров/ресторанов нужно корректировать. Сегодня законодательством не предусмотрено наказание для владельцев баров, допускающих драки. То есть за драку наказать могут драчуна, но не сотрудников или владельца бара, которые позволили ситуации вообще возникнуть.

В Палате предпринимателей озвучили меры, которые предлагают для коррекции текущей ситуации. Одна из них касается лишенных лицензии предпринимателей. Сегодня проблему можно решить и продолжить работать. Но в палате предлагают ограничивать предпринимателя в этой сфере на срок лишения или ограничения лицензии. То есть если год – значит год, невзирая на ухищрения. Сами участники сферы общепита озвучили как вариант ограничивать в правах не только предпринимателя, но и заведения.

Еще одно предложение – разграничить бары и магазины, которые реализуют алкоголь под видом баров до поздней ночи.

В рамках заседания отраслевого совета также прозвучало предложение наказывать заведения, клиентов которых увозит полиция в состоянии алкогольного опьянения. Обеспечение безопасности клиентов заведения должно лечь на плечи владельцев, а не полиции. Карательные меры могут помочь скорректировать ситуацию с отсутствием охраны.

С другой стороны, штраф в размере 18,4 тыс. тенге (5 МРП) для посетителей питейных заведений не всегда является ощутимым наказанием. Как показывает статистика полиции, чаще речь о мужчинах в возрасте от 20 до 40 лет, чьи совместные застолья приводят к спорам и дракам.

Одним из выходов может стать привлечение таких нарушителей к общественным работам, и норма в законодательной базе Казахстана есть, но пока нет госоргана, который бы отвечал за ее применение. Как отметили в полиции, в мировой практике назначать наказание и следить за его исполнением должны разные структуры.

В департаменте полиции предложили реализовать пилотный проект по рейтингу самых небезопасных и самых благополучных питейных заведений Костаная. Соответствующие таблички предложили устанавливать на муниципальной земле вблизи таких заведений, а лидеров рейтинга и антирейтинга определять раз в квартал с привлечением общественности и оглядкой на криминальную обстановку.

Изображение ink_lee0 с сайта Pixabay