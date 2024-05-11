Турсункуль и Азамат ИБРАЕВЫ 4 мая отметили 20-летний юбилей своего брака. Перед торжеством супруги ожидали, что фирменные футболки "НГ" - приз за победу в конкурсе "Горько!" - будут им малы. Но оказалось, что опасения были напрасными.

Наш корреспондент поговорил с победительницей конкурса спустя 20 лет.

В свадебном конкурсе «Горько!» молодожёны рассказывали историю своего знакомства и читатели голосовали за понравившуюся пару. Набравшие большинство голосов получали в подарок футболки с принтом «Наша Газета».

В мае 2004 года победителями стали Азамат и Турсункуль Ибраевы.

- «Нашу Газету» я в то время постоянно покупала, по сей день считаю её очень интересной, - говорит Турсункуль Кабеновна. - Помню, в то время главным редактором у вас была Ольга Колоколова. Увидела статью о конкурсе «Горько!», и как раз у нас с мужем намечалась свадьба. Позвонила в редакцию, журналисты приехали в ЗАГС, сфотографировали нас, взяли интервью и напечатали нас в газете. В течение следующей недели было голосование. Мы получили большинство голосов и через неделю нас пригласили за призами. Получили две этих замечательных футболки. Что интересно, спустя 20 лет мы с мужем в них влезли! А я так переживала, что не влезем. Переживала зря: мы их надевали на все круглые даты нашего брака: на 5, на 10 лет. 20-летие решили отметить в кругу близких. Я вспомнила о вас: «Интересно, есть ли ещё этот конкурс?» И снова позвонила - потому что мне хочется, чтобы наша молодёжь не боялась вступать в брак.

- Как вам удаётся сохранять брак так долго?

- Секрет крепкого и долгого брака - супруги всегда должны верить друг в друга и верить друг другу. На первом месте - доверие, взаимопонимание и уважение. Муж - голова, жена - шея. Сейчас уже все понимают, что даже в самой идеальной семье не без конфликтов. У моего мужа есть такое качество: он знает, что меня не переубедишь, и просто замолкает. Сколько я могу сама с собой ругаться? Естественно, спустя время я успокаиваюсь, и потом на холодную голову тот, кто начал этот конфликт, просит прощения. Надо уметь прощать. Я всегда придерживаюсь крылатого выражения "Счастье любит тишину". Нужно меньше себя выставлять. Нужно распространять в соцсетях семейные новости или секреты.

- Не противоречит ли участие в конкурсе «Горько!» вашему принципу «Счастье любит тишину»?

- Хочется поделиться своим счастьем по случаю долгого и благополучного брака. Чтобы это было примером для молодёжи. Мелкие семейные нюансы я, конечно же, сохраняю в секрете.

Кстати о сохранении. Футболкам «НГ» повезло попасть в семью, в которой жена ничего просто так не отпускает.

- Я по натуре такой человек - я всё храню. Тем более, это было очень приятным подарком. Пример из жизни приведу. Как-то приходили из горэлектросети, сказали, что нужно показать квитанции за последние два года. А я им показала за последние пять лет! Они так удивились: «И вы это храните?». Я всё храню! А тем более - такие красивые, памятные вещи. Можно было, конечно, пока мы молодые, красоваться и носить эти футболки в повседневной жизни. Но я боялась, что так они спустя время разносятся. Поэтому сохранила как подарок.

Азамат и Турсункуль осуждают явление «брака по расчёту». Вспоминают, чтои на материальное положение партнёра 20 лет назад не смотрели.

- Раньше я говорила: «Как некоторые люди женятся с одним чемоданом?» С одним чемоданом мы потом и женились. У нас не было ни квартиры, ни машины. Сейчас у нас своя квартира и машины, прекрасный сыночек Диас - ученик 7 класса, отличник. Он занимается карате. И я считаю, что я, как женщина, очень счастливая. Рахмет Аллаху за то, что мне достался такой муж, и благодарю вас, «Наша Газета», за то, что вы в своё время тоже были в моей судьбе!

А судьба у Турсункуль Кабеновной любит красивые цифры - особенно четвёрку. Хотя сама Ибраева популярной нынче нумерологией не увлекается.

- Мы познакомились в 2003 году. Встретились чисто случайно. Мы с подружками были в гостях. Одна из подруг сказала, что к нам придёт ещё её братишка. Братишка пришёл, и это был как раз Азамат. Мы сидели и как будто поняли, что друг другу сразу понравились. Как говорят, любовь с первого взгляда. 24.04.2004 мы сыграли свадьбу. Специально «красивую дату» не выбирали. Это сейчас у молодёжи модно - зеркальная дата, высчитывание по годам и так далее. У нас четвёрка была в дате, в адресе кафе на ул. Карбышева, 4 и в малосемейной квартире № 40, которую мы снимали. Специально не выбирали. Судьба, наверное, - говорит Ибраева.

Фото из личного архива Ибраевых