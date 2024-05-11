Конечно, такие соусы будут кстати и в сезон готовки на открытом огне - для шашлыков, шашлычков из печенки и шпика, стейков на решетке, жареных колбасок. И даже если вы поклонник чистого мясного вкуса и к барбекю ничего такого не приемлете, то с зажаренными сосисками или купатами точно стоит попробовать.

Соусы из ягод и фруктов хорошо подходят к мясу

Первый соус надо варить. Из замороженной красной смородины. Поверьте, результат ничем не уступает элитному соусу из брусники, который в ресторанах подают к дичи. Ягоду разморозить, сок слить, чтобы потом меньше уваривать соус. Сохраните сок в холодильнике. Он очень хорош для заправки салатов вместо фруктового уксуса. Например, салату из свежей капусты придает красивый розовый цвет.

Смородину перебить блендером и протереть, так как в ней много семечек. Массу взвесить и добавить столько же красного вина. Лучше послаще. Но если нет, то в конце скорректируете вкус медом. У меня вообще нашелся в хозяйстве только портвейн.

Добавляете спиртное к ягодной массе. Еще надо положить специи: бадьян, гвоздику, кориандр. Если кориандр молотый, то лучше добавить в соус к концу готовки. Буквально несколько крупинок соли. Еще можно положить корицы, но это очень на любителя. Советуют специи положить в марлевый мешочек. Я не заморачиваюсь. Бадьян и гвоздику вынуть из соуса потом легко, а зерна кориандра меня не смущают.

Ну и сварить это все надо. В толстостенном сотейнике. Без крышки. На небольшом огне. Я увариваю на треть от первоначального объема. Когда соус из горячего станет просто теплым, попробуйте его и введите немного меда. Он гораздо лучше, чем сахар, гасит кислоту красной смородины.

А второй соус - сырой. Из киви. Главное, чтобы киви были вкусными. Ну и тут уже нужна свежая зелень, хотя для пробы можно и на рынке пока взять. Итак, киви, чеснок, острый перец - лучше свежий, но можно заменить сухим - небольшой пучок кинзы и такие же зеленого базилика, укропа. Все измельчаем блендером, но не в пюре все-таки. В готовый добавляем соли. Вкуснее, когда пару часов настоится в холодильнике. Очень хорош к бараньим и свиным ребрышкам, шашлыку из мяса с жирком. Кто не любит чеснок, можно положить столовую ложку тертого имбиря. Но вкус изрядно меняется, так что лучше попробовать и так и этак.

Ингредиенты

Для соуса из смородины: 150 г пюре из красной смородины, 150 мл красного вина, 2 звездочки бадьяна, 4 столбика гвоздики, 1 ч. л. зерен кориандра, щепотка соли, 1 ч. л. меда.

Для соуса из киви: 3 больших киви, 3-5 средник зубков чеснока, 4-5 веточки кинзы, примерно такой же пучок базилика, острый перец - по вкусу, 1 ч. л. соли.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ

