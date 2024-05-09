9 мая 2024, 11:19

Пэсах - восьмидневный праздник весны и свободы - начинается накануне 15 дня месяца Нисана по еврейскому лунному календарю. Он посвящается одному из главных событий библейской истории - Исходу из Египта и освобождению от 400-летнего рабства, рождению еврейского народа, как нации.

Слово Пэсах означает "прохождение мимо". Праздник получил такое название в память о том, как ангел смерти проходил мимо домов иудеев, поражая только египетских первенцев.

До наступления пасхальной недели в доме и на всех других принадлежащих еврею территориях собирают все квасное (хамец) и сжигают в последнее утро перед Песахом (или продают не еврею). Во время пасхальной недели хамец в пищу не употребляется. Посуду, использовавшуюся под хамец, можно употреблять в Песах только после специальной обработки погружением в кипящую воду; посуда, которую ставят на огонь, прокаливается докрасна; если посуду нельзя обработать никаким из этих способов, ее не используют в Песах. Часто в семье хранится особая посуда для Пэсаха.

В синагоге Хабад Любавич Костанай в эти дни читают Агаду – сказание о выходе из Египта, где наши предки были рабами 400 лет. В ходе трапезы выпивают четыре бокала красного вина. По традиции принято наполнять пятый, особый бокал и оставлять его для пророка Илии, который вернется в канун Пэсаха на землю, чтобы возвестить о наступлении "дня Господня, великого и страшного". Выполняя указание Любавичского рэбэ Короля Мошиаха "раскрыть глаза и увидеть наступление Освобождения" в нашей сегодняшней жизни, мы заряжаемся энергией идеи, время которой пришло!

- Выполняя указание Любавичского рэбэ Короля Мошиаха "раскрыть глаза и увидеть наступление Освобождения" в нашей сегодняшней жизни, мы заряжаемся энергией идеи, время которой пришло! В каждом поколении человек обязан рассматривать себя, будто он сам вышел из Египта, — рассказал раввин Костанайской области Мэнахэм ЗАЛМАНОВ. - Ибо сказано: "И скажи сыну твоему в тот день так - это ради того, что сделал со мною Г-сподь при исходе моем из Египта". Не только наших предков вызволил Всесвятой, благословен Он, - и нас также вызволил вместе с ними, как сказано: "И нас Он вывел оттуда, чтобы повести нас и дать нам землю, о которой Он клялся нашим предкам". Мы должны всецело доверять Создателю, исполнять его волю. Когда евреи бежали из Египта, они сделали это немедля, оставив все страхи и сомнения. Хотя, казалось бы, им предстоял долгий тернистый путь, и они могли дождаться, когда поднимется хлеб, который мог бы помочь им в пути в пропитании. Но нет, они послушались Б-га, и ушли поспешно. И символом этой "спешки", символом абсолютного доверия Творцу стала маца – пресный хлеб, который мы едим всю неделю Песаха. Но перестав быть рабами физически, уже свободные от фараона евреи, остались рабами духовно, - и это стало новой преградой для наших предков в пустыне, перед тем как войти в Эрец Исраэль. И, я думаю, что это "духовное рабство" является проблемой для современного человека. У каждого оно свое, и пусть Пэсах – время, когда нам надо выйти из зоны комфорта, станет для вас временем новой ступени на пути к гармонии и к саморазвитию. Веселого и кошерного Пэсаха! И, как принято у нас желать – в следующем году в Иерусалиме! И чтобы буквально сразу соединилось освобождение из этого Египта с нашим истинным и полным Освобождением посредством прав.

История праздника Пэсах

Пэсах — один из самых важных еврейских праздников. В переводе его название означает "мимо прошёл", и это связано с событиями, описанными в главной религиозной книге евреев — Торе, конкретно — в 12-й главе Книги Исхода.

Ещё в Книге Бытия Бог предупредил пророка Авраама, что его потомки будут "пришельцами в земле не своей" и станут рабами на 400 лет. Так и случилось: неназванный египетский фараон поработил евреев, и они прожили в угнетении 210 лет, как указано в своде правил иудаизма Талмуде.

Однако затем появился пророк Моисей, которому было велено Богом вывести евреев из Египта и провести в Ханаан — Землю Обетованную, чтобы освободить от рабства. Когда Моисей попросил об этом фараона, тот ответил отказом, и тогда разгневанный Бог наслал на его подданных "десять египетских казней". Сначала вода в Ниле превратилась в кровь, затем было нашествие жаб и мошек, затем — пёсьих мух, начался мор скота; затем жители Египта стали покрываться язвами и нарывами, с неба на них обрушились гром, молнии и огненный град, а следом пришло нашествие саранчи. Под конец всю землю египетскую покрыла тьма на три дня.

Последней казнью, обрушившейся на Египет, стала смерть первенцев во всех семьях, в том числе в семье самого фараона. Обошло несчастье только семьи евреев, которым Бог заранее повелел зарезать ягнят, их мясо испечь на костре, а кровью помазать дверные косяки — по этим меткам ангелы их узнавали и проходили мимо их домов. Отсюда и появилось название праздника Пэсах — жертвоприношение детей евреев не коснулось, то есть "прошло мимо", "миновало". Считается, что это произошло в полнолуние 14-го дня нисана, когда и празднуется Песах до сих пор.

После этого фараон согласился отпустить евреев и позволил Моисею вывести их из Египта; по преданию, они собирались так быстро, что даже тесто не успело подняться. Отсюда происходит ещё одно название праздника — Хаг а-Мацот, то есть "праздник пресного" или "праздник мацы", поскольку с собой евреи смогли взять только мацу — пресные лепёшки, тесту для которых не нужно было бродить перед приготовлением.

Однако после того, как евреи вышли из Египта, фараон отправился следом за ними со своей армией и преследовал их на протяжении семи дней. На седьмой день евреи подошли к Красному морю, воды которого, согласно преданию, расступились перед Моисеем и позволили беглецам пройти, а когда на освободившееся дно ступили войска фараона, вода сомкнулась над их головами. Празднованием этого события и завершается Пэсах — поэтому он длится на протяжении недели