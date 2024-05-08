Об этом сообщается на сайте акимата Костаная:

Фото из архива "НГ"

- ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная» сообщает о проведении общественных обсуждений по утверждению проекта детальной планировки в границах улиц Л. Беды – Абая – Павлова-Гоголя – Тобольская – Красный Кузнец.

Мероприятие состоится 28 мая в 11:00 по адресу: ул. Алтынсарина, 109, 1 этаж (Малый зал). Телефон для справок: 8-7142-54-14-43.

Ранее аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ заявлял, что после паводка в Колесных рядах изучат вопрос о выкупе и сносе больше сотни домов. На их месте планируют парковую зону.

- Мы сколько с ними разговаривали, воспринимается (идея выкупа - "НГ") нормально, - говорил на совещании 15 апреля Марат Жундубаев. - Выкупать будем по принципу, как мы с погорельцами делали, вместе с землей. Чтобы люди получили большую компенсацию. Земля станет государственной и она будет только парковой.



