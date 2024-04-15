С такой инициативой Марат ЖУНДУБАЕВ выступил сегодня, 15 апреля, на аппаратном совещании в акимате Костаная. Он подчеркнул, что от паводка в этом районе пострадали 143 дома.

Фото из архива "НГ"

- Мы принимаем решение о том, чтобы включить в разработку ПДП район Колесные ряды, подтапливаемые эти, для этого нужно комплексно рассмотреть вопрос по изъятию и сносу этих домов, - сказал Жундубаев. - Там уже появились аварийные и предаварийные дома. Если раньше там подтапливало по 8 домов, то теперь их количество выросло. Фундаменты низкие, дома старые. Они представляют угрозу в первую очередь для жизни людей. Мы там ходили и люди нам говорили, что сами боятся возвращаться в эти дома. Мы сколько с ними разговаривали, воспринимается (идея выкупа - "НГ") нормально. Выкупать будем по принципу, как мы с погорельцами делали, вместе с землей. Чтобы люди получили большую компенсацию. Земля станет государственной и она будет только парковой.

Отвечая на вопросы журналистов, аким уточнил, как именно будут выкупать частные дома:

- Там по закону все просто - людям положены компенсации. Оценочная комиссия приходит, они учитывают рыночную стоимость земли, состояние самого строения и высчитывают итоговую сумму. Если житель согласен, он берет деньги. Если не согласен, то он имеет право вторым ходом идти на получение жилья. Но там надо ждать, очередь и так далее.

По словам акима, под выкуп и снос могут попасть больше сотни домов. Марат Жундубаев запретил своим подчиненным выдавать разрешения на строительство жилых домов в этом район. "Никто там ничего строить не будет", - подчеркнул он.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Единственное - там находится тенисный центр. Я думаю, он будет работать, - отметил Жундубаев. - С учетом паводка бояться ничего не стоит. Мы сохраним старые объекты. Но с учетом того, что было, мы будем Триатлон-парк развивать так, чтобы с приходом новой воды урон был минимальным. И самое главное - чтобы сохранить жизни людей. С учетом этого пересмотрим все свои проекты. Парк там будет! Стадион, который мы хотели строить... Были варианты: крытый или некрытый. Теперь однозначно, после паводка, он будет уличный, некрытый, с учетом прибрежной зоны.

Аким напомнил, что в Костанае идет разработка ПДП для района Наримановского рынка. Там хотят построить новые трансформаторные подстанции, которые необходимо поднять и обезопасить от большой воды.

- Теперь под вопросом проект строительства отеля Hilton. Скоро приедет инвестор, будем разговаривать, - рассказал глава города. - Если он будет принимать превентивные и дополнительные меры, то, конечно, хотелось бы, чтобы он построил отель. Но будем думать теперь вместе с ним.