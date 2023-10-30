Строительство новой гостиницы премиум-класса «Hilton Garden Inn» сегодня, 30 октября, на аппаратном совещании прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Три дня назад он провел встречу с представителем компании. Пятиэтажную гостиницу планируют возвести возле триатлон-парка.

- Вы уже видели, что к нам заходит мировой бренд - гостиница Hilton, - сказал Жундубаев. - К нам приезжал гендиректор, который работает со странами СНГ, мы встречались с подрядчиком и автором проекта. Мы презентовали гостиницу акиму области. Проект получился хороший, гостиница будет 4 звезды. Среднего уровня, но мирового бренда. Помните, я говорил вам, что мы выделяем средства на развитие триатлон-парка: делаем там дорогу, парковочные места, освещение? Все это создает благоприятный деловой инвестклимат. И сегодня именно туда инвестирует гостиница Hilton. Это же неплохо? С ним придут и рестораны, которые имеют мировые названия. С ним же придет и новый фитнес-центр от крупного бренда. Мы еще не можем сказать, какой именно, но он будет.





По словам акима Костаная, вместе с гостиницей в триатлон-парке появятся новые зоны для отдыха. На строительство нового отеля потратят 4,5 млрд тенге. Инициатор проекта ТОО «BTS PETROLEUM» строить будет за счет собственных средств. Гостиницу планируют открыть в 2025 году.

Корреспондент "НГ" спросил Марата Жундубаева, не придется ли для мирового бренда выкупать землю и сносить дома или вырубать деревья?





- Там место давно уже было определено под гостиницу, сейчас этим воспользовался инвестор, этот проект был одобрен министерством иностранных дел Казахстана, как инвестпроект в сфере туризма, - сообщил Жундубаев. - Никакой собственности там нет, чистый участок. По деревьям я сейчас точно не могу сказать. Там, конечно, есть деревья. Они больные, но они там есть. По ходу будем смотреть. Но хочу сказать, что мы будем еще много высаживать деревьев в триатлон-парке. Мы завершаем осеннюю посадку и по городу высажено около 6 500 саженцев.

Фото instagram.com/marat_zhundubaev

