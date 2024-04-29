У кого будут отключать электроэнергию на этой неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 29 апреля по 3 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в девяти районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП- 65а (работы на ПС)
29 апреля с 10:00 до 18:00
- фотосалон «Евгения»,
- магазин «Бест»,
- «Прозит»,
- библиотека,
- ИП Величко,
- ИП «Академия творчества и спорта «Друзья»,
- Центр развития «Айва».
Спальный центр:
- ул. Амангельды 87,
- ул. Пушкина 90, 92.
КТП- 347 (работы на ВЛ)
с 29 апреля по 10 мая с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 207-260,
- ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23,
- ул. Валиханова 31-41,
- ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.
КТП- 347 (работы на ВЛ)
29 апреля с 10:00 до 18:00
- детский сад «Акбота»,
- магазин «Алтын»,
- «Продукты»,
- «Театральный»,
- ТОО «Медтехника».
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 186-260, 245/1-245/22, 290/2-290/14, 292/1-292/11,
- ул. Дулатова 166 -261, 241/1-241/25, 243/23, 186/1-186/16,
- ул. Валиханова 35-41, 21/1-21/4,
- ул. Баймагамбетова 246-320, 242/1-242/14, 244/1-244/7,
- ул. Шипина 58-99, 67/1, 69/1-69/8,
- ул. Алтынсарина 193-227.
ТП- 639 (работы на ВЛ)
29 апреля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- 6 мкр. дома 17-27.
ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)
29 апреля с 10:00 до 13:00
- магазин «Колокольчик»,
- «Жанар»,
- «Новинка»,
- «Феникс»,
- аптека «Забота»,
- больница,
- почта,
- мастерская – СТО по ул. Рудненская 13б,
- ИП Позднякова,
- ИП Хабибулина,
- ИП Умирбаев,
- ИП Нарымбаев,
- ТОО «КапиталГрупСоюз»,
- база ТТС по ул. Ленина 58.
Частный сектор:
- ул. К.Маркса 2-90,
- ул. Дружбы 1-51,
- ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2,
- ул. Мира 8-28,
- ул. Тепличная 4-16,
- ул. Парковая 1-38,
- ул. Ленина 2-55,
- ул. Набережная 1-49,
- ул. Гоголя 2-24,
- ул. Целинная 1-37.
КТП- СДСУ-43 (ул. Уральская) (работы на ПС)
30 апреля с 10:00 до 18:00
- ИП Мужневская,
- ИП Манандян,
- ИП Омаров,
- ИП Жусупова,
- магазин «Уральский».
Спальный сектор:
- ул. Уральская 37,37/1.
ТП- 416 (работы на ПС)
30 апреля и 2 мая с 10:00 до 18:00
- магазин «Золото Москвы»,
- «DNS»,
- «Эдем»,
- «Белый ветер»,
- Народный банк,
- Форте Банк,
- салон красоты «Галатея»,
- мечеть,
- салон «Люкс».
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 43, 43а, 45,
- пр. Абая 164,
- ул. Толстого 40,
- ул. 5 Апреля 67.
Светофоры:
- пр. Аль-Фараби - пр. Абая,
- ул. Толстого – пр. Абая
ж/м п. Амангельды (работы на ПС)
2 мая с 10:00 до 18:00
- магазин «Для Вас».
Частный сектор:
- ул. Тухачевского 3-19,
- ул. Иноземцева 3-22,
- ул. Кравцова 115-33,
- ул. Миляева 2-22.
ТП- 305 (работы на ПС)
3 мая с 10:00 до 18:00
- детский сад «Лесная сказка» по ул. Касымканова 148,
- ТОО «IT – comp»,
- «Заказ-Авто»,
- ИП Байдукенова.
Спальный сектор:
- пр. Назарбаева 58.
Частный сектор:
- ул. Рабочая 25-60,
- ул. 5 Апреля 170-213,
- пр. Назарбаева 30-54,
- ул. Шипина 41-49,
- ул. Касымканова 148-204,
- пр. Абая 245-285, 255/1-255/16.
Светофор:
- пр. Абая – пр. Назарбаева
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