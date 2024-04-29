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У кого будут отключать электроэнергию на этой неделе в Костанае?

29 апреля 2024, 09:18 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 29 апреля по 3 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в девяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП- 65а (работы на ПС)

29 апреля с 10:00 до 18:00

  • фотосалон «Евгения», 
  • магазин «Бест», 
  • «Прозит», 
  • библиотека, 
  • ИП Величко, 
  • ИП «Академия творчества и спорта «Друзья», 
  • Центр развития «Айва».

Спальный центр:

  • ул. Амангельды 87, 
  • ул. Пушкина 90, 92.

КТП- 347 (работы на ВЛ)

с 29 апреля по 10 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 207-260, 
  • ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23, 
  • ул. Валиханова 31-41, 
  • ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.

КТП- 347 (работы на ВЛ)

29 апреля с 10:00 до 18:00

  • детский сад «Акбота», 
  • магазин «Алтын», 
  • «Продукты», 
  • «Театральный», 
  • ТОО «Медтехника».

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 186-260, 245/1-245/22, 290/2-290/14, 292/1-292/11, 
  • ул. Дулатова 166 -261, 241/1-241/25, 243/23, 186/1-186/16, 
  • ул. Валиханова 35-41, 21/1-21/4, 
  • ул. Баймагамбетова 246-320, 242/1-242/14, 244/1-244/7, 
  • ул. Шипина 58-99, 67/1, 69/1-69/8, 
  • ул. Алтынсарина 193-227.

ТП- 639 (работы на ВЛ)

29 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • 6 мкр. дома 17-27.

ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)

29 апреля с 10:00 до 13:00

  • магазин «Колокольчик», 
  • «Жанар», 
  • «Новинка», 
  • «Феникс», 
  • аптека «Забота», 
  • больница,
  • почта, 
  • мастерская – СТО по ул. Рудненская 13б, 
  • ИП Позднякова, 
  • ИП Хабибулина, 
  • ИП Умирбаев, 
  • ИП Нарымбаев, 
  • ТОО «КапиталГрупСоюз», 
  • база ТТС по ул. Ленина 58.

Частный сектор:

  • ул. К.Маркса 2-90, 
  • ул. Дружбы 1-51, 
  • ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2, 
  • ул. Мира 8-28, 
  • ул. Тепличная 4-16, 
  • ул. Парковая 1-38, 
  • ул. Ленина 2-55, 
  • ул. Набережная 1-49, 
  • ул. Гоголя 2-24, 
  • ул. Целинная 1-37.

КТП- СДСУ-43 (ул. Уральская) (работы на ПС)

30 апреля с 10:00 до 18:00

  • ИП Мужневская, 
  • ИП Манандян, 
  • ИП Омаров, 
  • ИП Жусупова, 
  • магазин «Уральский».

Спальный сектор:

  • ул. Уральская 37,37/1.

ТП- 416 (работы на ПС)

30 апреля и 2 мая с 10:00 до 18:00

  • магазин «Золото Москвы», 
  • «DNS», 
  • «Эдем», 
  • «Белый ветер», 
  • Народный банк, 
  • Форте Банк, 
  • салон красоты «Галатея», 
  • мечеть, 
  • салон «Люкс».

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 43, 43а, 45, 
  • пр. Абая 164, 
  • ул. Толстого 40, 
  • ул. 5 Апреля 67.

Светофоры:

  • пр. Аль-Фараби - пр. Абая,
  • ул. Толстого – пр. Абая

ж/м п. Амангельды (работы на ПС)

2 мая с 10:00 до 18:00

  • магазин «Для Вас».

Частный сектор:

  • ул. Тухачевского 3-19, 
  • ул. Иноземцева 3-22, 
  • ул. Кравцова 115-33, 
  • ул. Миляева 2-22.

ТП- 305 (работы на ПС)

3 мая с 10:00 до 18:00

  • детский сад «Лесная сказка» по ул. Касымканова 148, 
  • ТОО «IT – comp», 
  • «Заказ-Авто», 
  • ИП Байдукенова.

Спальный сектор:

  • пр. Назарбаева 58.

Частный сектор:

  • ул. Рабочая 25-60, 
  • ул. 5 Апреля 170-213, 
  • пр. Назарбаева 30-54, 
  • ул. Шипина 41-49, 
  • ул. Касымканова 148-204, 
  • пр. Абая 245-285, 255/1-255/16.

Светофор:

  • пр. Абая – пр. Назарбаева