План работ Костанайской Горэлектросети с 29 апреля по 3 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в девяти районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП- 65а (работы на ПС)

29 апреля с 10:00 до 18:00

фотосалон «Евгения»,

магазин «Бест»,

«Прозит»,

библиотека,

ИП Величко,

ИП «Академия творчества и спорта «Друзья»,

Центр развития «Айва».

Спальный центр:

ул. Амангельды 87,

ул. Пушкина 90, 92.

КТП- 347 (работы на ВЛ)

с 29 апреля по 10 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Байтурсынова 207-260,

ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23,

ул. Валиханова 31-41,

ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.

КТП- 347 (работы на ВЛ)

29 апреля с 10:00 до 18:00

детский сад «Акбота»,

магазин «Алтын»,

«Продукты»,

«Театральный»,

ТОО «Медтехника».

Частный сектор:

ул. Байтурсынова 186-260, 245/1-245/22, 290/2-290/14, 292/1-292/11,

ул. Дулатова 166 -261, 241/1-241/25, 243/23, 186/1-186/16,

ул. Валиханова 35-41, 21/1-21/4,

ул. Баймагамбетова 246-320, 242/1-242/14, 244/1-244/7,

ул. Шипина 58-99, 67/1, 69/1-69/8,

ул. Алтынсарина 193-227.

ТП- 639 (работы на ВЛ)

29 апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

6 мкр. дома 17-27.

ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)

29 апреля с 10:00 до 13:00

магазин «Колокольчик»,

«Жанар»,

«Новинка»,

«Феникс»,

аптека «Забота»,

больница,

почта,

мастерская – СТО по ул. Рудненская 13б,

ИП Позднякова,

ИП Хабибулина,

ИП Умирбаев,

ИП Нарымбаев,

ТОО «КапиталГрупСоюз»,

база ТТС по ул. Ленина 58.

Частный сектор:

ул. К.Маркса 2-90,

ул. Дружбы 1-51,

ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2,

ул. Мира 8-28,

ул. Тепличная 4-16,

ул. Парковая 1-38,

ул. Ленина 2-55,

ул. Набережная 1-49,

ул. Гоголя 2-24,

ул. Целинная 1-37.

КТП- СДСУ-43 (ул. Уральская) (работы на ПС)

30 апреля с 10:00 до 18:00

ИП Мужневская,

ИП Манандян,

ИП Омаров,

ИП Жусупова,

магазин «Уральский».

Спальный сектор:

ул. Уральская 37,37/1.

ТП- 416 (работы на ПС)

30 апреля и 2 мая с 10:00 до 18:00

магазин «Золото Москвы»,

«DNS»,

«Эдем»,

«Белый ветер»,

Народный банк,

Форте Банк,

салон красоты «Галатея»,

мечеть,

салон «Люкс».

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби 43, 43а, 45,

пр. Абая 164,

ул. Толстого 40,

ул. 5 Апреля 67.

Светофоры:

пр. Аль-Фараби - пр. Абая,

ул. Толстого – пр. Абая

ж/м п. Амангельды (работы на ПС)

2 мая с 10:00 до 18:00

магазин «Для Вас».

Частный сектор:

ул. Тухачевского 3-19,

ул. Иноземцева 3-22,

ул. Кравцова 115-33,

ул. Миляева 2-22.

ТП- 305 (работы на ПС)

3 мая с 10:00 до 18:00

детский сад «Лесная сказка» по ул. Касымканова 148,

ТОО «IT – comp»,

«Заказ-Авто»,

ИП Байдукенова.

Спальный сектор:

пр. Назарбаева 58.

Частный сектор:

ул. Рабочая 25-60,

ул. 5 Апреля 170-213,

пр. Назарбаева 30-54,

ул. Шипина 41-49,

ул. Касымканова 148-204,

пр. Абая 245-285, 255/1-255/16.

Светофор: