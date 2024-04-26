С 1 мая автобус № 120, курсирующий между областным центром и городом горняков, изменит время отправления из конечных точек, сообщает ТВС "Магнетит". Первый рейс будет отправляться из Костаная в 7:00, последний - в 20:20. Из Рудного - в 6:35 и в 21:40 соответственно.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Пункт отправления Время отправления Рудный 6:35 7:10 7:50 8:30 9:10 10:05 11:10 12:05 12:55 13:45 15:25 16:15 17:05 17:55 18:45 19:10 20:00 20:50 21:40 Костанай 7:00 8:00 8:40 9:40 10:30 11:20 12:10 13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:05 17:45 18:35 19:30 20:20

Кроме того, перевозчик определился со стоимостью проезда до промежуточных населенных пунктов - поселков Перцевка и Семилетка. По безналичному расчету, как и в городских маршрутах, ездить дешевле.