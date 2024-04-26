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Маршрутный автобус из Костаная в Рудный изменит график движения

26 апреля 2024, 17:39 |  ЖКХ

С 1 мая автобус № 120, курсирующий между областным центром и городом горняков, изменит время отправления из конечных точек, сообщает ТВС "Магнетит". Первый рейс будет отправляться из Костаная в 7:00, последний - в 20:20. Из Рудного - в 6:35 и в 21:40 соответственно.

 

Фото Георгия ГОВОРОВА

Пункт отправления Время отправления
Рудный 6:35 7:10 7:50 8:30 9:10 10:05 11:10
12:05 12:55 13:45 15:25 16:15 17:05 17:55
18:45 19:10 20:00 20:50 21:40    
Костанай  7:00 8:00 8:40 9:40 10:30 11:20 12:10
13:00 13:50 14:40 15:30 16:20 17:05 17:45
18:35 19:30 20:20        

Кроме того, перевозчик определился со стоимостью проезда до промежуточных населенных пунктов - поселков Перцевка и Семилетка. По безналичному расчету, как и в городских маршрутах, ездить дешевле.

Маршрут

Наличный расчет (тенге),
для всех категорий пассажиров

Безналичный расчет (тенге)

Полный

Пенсионеры

Дети

По городу (Костанай, Рудный)

170

100

90

50

Костанай – Рудный

650

340

330

170

Костанай – Перцевка

500

265

255

130

Костанай – Семилетка

450

240

230

120

Рудный – Перцевка

320

175

165

85

Рудный – Семилетка

370

200

190

100

Семилетка – Перцевка

220

125

115

60