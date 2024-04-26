Маршрутный автобус из Костаная в Рудный изменит график движения
С 1 мая автобус № 120, курсирующий между областным центром и городом горняков, изменит время отправления из конечных точек, сообщает ТВС "Магнетит". Первый рейс будет отправляться из Костаная в 7:00, последний - в 20:20. Из Рудного - в 6:35 и в 21:40 соответственно.
Фото Георгия ГОВОРОВА
|Пункт отправления
|Время отправления
|Рудный
|6:35
|7:10
|7:50
|8:30
|9:10
|10:05
|11:10
|12:05
|12:55
|13:45
|15:25
|16:15
|17:05
|17:55
|18:45
|19:10
|20:00
|20:50
|21:40
|Костанай
|7:00
|8:00
|8:40
|9:40
|10:30
|11:20
|12:10
|13:00
|13:50
|14:40
|15:30
|16:20
|17:05
|17:45
|18:35
|19:30
|20:20
Кроме того, перевозчик определился со стоимостью проезда до промежуточных населенных пунктов - поселков Перцевка и Семилетка. По безналичному расчету, как и в городских маршрутах, ездить дешевле.
|
Маршрут
|
Наличный расчет (тенге),
|
Безналичный расчет (тенге)
|
Полный
|
Пенсионеры
|
Дети
|
По городу (Костанай, Рудный)
|
170
|
100
|
90
|
50
|
Костанай – Рудный
|
650
|
340
|
330
|
170
|
Костанай – Перцевка
|
500
|
265
|
255
|
130
|
Костанай – Семилетка
|
450
|
240
|
230
|
120
|
Рудный – Перцевка
|
320
|
175
|
165
|
85
|
Рудный – Семилетка
|
370
|
200
|
190
|
100
|
Семилетка – Перцевка
|
220
|
125
|
115
|
60
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.