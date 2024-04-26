План работ Костанайской Горэлектросети с 26 апреля по 3 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях пройдут в двух районах областного центра. А начали их уже сегодня, 26 апреля. Кроме того, сегодня же работы пройдут еще в одном районе.

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В связи с работами планируется отклбчение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП- 347 (работы на ВЛ)

с 26 апреля по 3 мая апреля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Байтурсынова 230-260,

ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23.

КТП-347 (работы на ВЛ)

с 26 апреля по 3 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Байтурсынова 207-225, 221/1-221/20,

ул. Валиханова 31-41,

ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.

ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)

26 апреля 10:00 до 18:00

КТЭК № 9.

Частный сектор: