В двух районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе
26 апреля 2024, 12:26 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 26 апреля по 3 мая сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях пройдут в двух районах областного центра. А начали их уже сегодня, 26 апреля. Кроме того, сегодня же работы пройдут еще в одном районе.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами планируется отклбчение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП- 347 (работы на ВЛ)
с 26 апреля по 3 мая апреля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 230-260,
- ул. Дулатова 206-261, 241/1-241/25, 243/23.
КТП-347 (работы на ВЛ)
с 26 апреля по 3 мая с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 207-225, 221/1-221/20,
- ул. Валиханова 31-41,
- ул. Баймагамбетова 246-284, 242/1-242/14, 244/1-244/7.
ж/м п. Амангельды (работы на ВЛ)
26 апреля 10:00 до 18:00
- КТЭК № 9.
Частный сектор:
- ул. Рудненская 2-8,
- ул. Мира 1-9б,
- ул. Целинная 22-26.
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