Ну и бизнесу, конечно. Вокруг Костаная в последние годы сформировалось немало коммерческих объектов, которые предлагают гражданам организованный отдых на природе. Расширились традиционные локации, возникли новые, ведь в государстве на щит подняли идею развития внутреннего туризма. А она включала и оказание сервисных услуг отдыхающим, в том числе возможность выпить чаю из самовара, пожарить шашлык на мангале. Но в марте этого года те, кто такой бизнес развивал, получили удар под дых.

Предприниматели считают, что организованные зоны для приготовления пищи как раз безопасны

Ничто не предвещало

В частности, ГУ «Пригородное учреждение лесного хозяйства» направило лесопользователям уведомления с требованием демонтировать мангальные зоны и очаги для приготовления пищи. Предприниматели к этому времени уже вовсю готовились к весенне-летнему обслуживанию отдыхающих, резервировали места на майские праздники, заключали договоры на прием туристических групп. Беспокойства-то ничто не предвещало - в конце 2023 года те же лесники согласовали бизнесу схемы организации и оборудования мест для приготовления еды. Каким образом при этом стало возможно требование о демонтаже, недоумевали хозяева баз отдыха. Инициативная группа направила в палату предпринимателей Костанайской области обращение с просьбой, если не разрешить проблему, то помочь найти разъяснение.

Алексей Михеев (слева) заявил, что правила и сейчас дают возможность бизнесу работать, как прежде

- На данный момент мы считаем, что сама форма уведомления не совсем правильная. Предпринимательский кодекс подразумевает такой порядок: сначала выявление нарушений в ходе проверок, а потом уже на основании акта проверки выдается предписание об устранении нарушений. Но ведь ничего этого не было, не было никаких событий, которые потребовали бы всех этих действий, - сказал от лица инициативной группы юрист Алексей МИХЕЕВ.

«Наша позиция»

Оказалось, что не в событиях дело. Представитель Пригородного лесхоза пояснил, что с 1 февраля 2024 года ужесточились правила пожарной безопасности. Они полностью запрещают с начала пожароопасного сезона размещение мангальных зон и костровищ на объектах, примыкающих к лесным массивам. В Костанайской области дата начала такого сезона в этом году - 8 апреля. Получилось, что согласование схем от 23 декабря 2023 года, которое прошло по прежним правилам, продержалось буквально неделю и теперь силы не имеет.

Вчитались еще раз в обновленный нормативный документ. Алексей Михеев отметил, что пункт 32 правил все-таки гласит: «...разрешается использовать в пожароопасный сезон в качестве постоянных мест отдыха... лесные участки по согласованию с лесовладельцами при условии оборудования на этих участках мест для разведения костров и сбора мусора». Значит, можно?

Представитель лесхоза обратил внимание на формулировку «только по согласованию с лесовладельцами» и припечатал, что «там есть слово «только» по согласованию с лесовладельцами, а мы не согласуем на территории гослесфонда в связи с участившимися пожарами, это наша позиция».

Включить здравый смысл

- Вы не будете согласовывать ни при каких обстоятельствах либо какие-то условия должны быть исполнены? Вынести площадки из-под крон деревьев или что еще подготовить, - спросил эксперт палаты предпринимателей Роберт ЮСУПОВ.

Ответили, что «категорически нет, скорее всего, смягчения не будет, для нас важнее всего лес».

Предприниматели призывали все-таки вторую сторону включить здравый смысл. Говорили о том, что, организуя для людей отдых на природе, они выступают никак не против лесозащиты, а наоборот, помогают государственным службам. Тем более что, как лесопользователи, и ответственность несут по договорам, стараются поддерживать порядок на территории, оплачивают сторожей.

Рассказали, как обычно оборудуются мангальные зоны: беседка, обложенная брусчаткой или отсыпанная инертным материалом, обязательно рядом щиты с противопожарным инвентарем.

- У нас к каждой мангальной зоне подведен водопровод. Мы, наверно, единственная такая база, - сказала представитель ИП «Керемет» Дана АЛДАЖУМАНОВА, - дополнительно на территории имеется бассейн 15 на 25 метров. В пожароопасной ситуации мы можем воспользоваться этой водой. Никакой проверки у нас открыто не было, актов я не подписывала... Мне вот еще что непонятно: уведомление я получила 26 марта, к этому времени мы уже заключили договоры с клиентами, которые должны были отдыхать у нас позже. Как теперь будут возмещаться убытки, которые мы понесли?

Вопрос повис в воздухе.

Только у нас?

Предприниматели на этой встрече не раз предлагали все-таки госорганам прийти к разумному компромиссу. Тем более что позиция Пригородного лесхоза выглядит немного странно на фоне того, что в других регионах таких жестких мер, несмотря на изменения в правилах, не предпринимают. Бизнесмены говорили, что списывались и созванивались с коллегами из Кокшетау, Алматы, Борового. Там работают как раньше.

Но у нас управление природных ресурсов проинформировало, что организованы дополнительные патрули, лесники будут чаще проводить осмотр баз отдыха, чтобы там соблюдались запреты.

Предприниматели же, в свою очередь, прогнозируют осложнение пожароопасной ситуации совсем с другой стороны: наши люди привыкли к отдыху на природе с шашлыками, жареными сосисками, с чаем на травах из самовара. И если нельзя это делать в специально отведенных местах, то будут делать потихоньку, на камешках, где найдут укромное местечко.

- Что ж, есть позиция госорганов, которая совершенно не учитывает ситуации предпринимателей, создает им барьер в работе, - констатировал модератор встречи Роберт Юсупов, - если мы не можем проблему решить здесь, будем выходить на более высокий уровень, в головной офис палаты.

Фото из архива «НГ»