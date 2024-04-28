Можно ли пить воду из-под крана в Казахстане? Нужно ли устанавливать фильтры или это уловки маркетологов? Корреспондент Tengrinews.kz поговорила со специалистами.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения, в 2023 году было проанализировано свыше 50 тысяч проб воды из-под крана. Более двух тысяч проб из них (это около 4,5 процента) не соответствовали санитарно-химическим стандартам. В число аутсайдеров по качеству воды вошли Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская области

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Воду также проверили на микробиологическии характеристики. Из свыше 52 тысяч проб около 1100 (это 2,1 процента) не соответствовали нормам. Снова "отличились" Акмолинская, Западно-Казахстанская и Павлодарская. А также в Жетысу и Атырауская область.

Мы спросили у Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, нужно ли казахстанцам как-то дополнительно очищать воду через домашние фильтры. В ведомстве уверяют, что вода из под крана в нашей стране, в целом, отвечает всем нормам и требованиям и безопасна для употребления.



При этом решение о том, стоит ли прибегать к водяным фильтрам, специалисты оставили на усмотрение каждого казахстанца.

Что о качестве воды в Казахстане думают эксперты

Лаура Маликова, председатель Ассоциации практикующих экологов, рассказывает, что в некоторых регионах Казахстана хоть и есть доступ к централизованному водоснабжению, качество воды оставляет желать лучшего. В других регионах люди вынуждены пить из рек или скважин, где вода не соответствует установленным стандартам. Также существуют районы, где промышленные объекты влияют на питьевую безопасность местного населения.

Фото Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Лаура Маликова утверждает, что возглавляемая ею ассоциация обнаружила многочисленные несоответствия по химическому составу и микробиологическим показателям воды, особенно в зимний период.

"В столице, например, мы наблюдаем ухудшение качества воды. После мытья головы кожа начинает зудеть, усугубляются болезни желудочно-кишечного тракта. Опросы населения подтверждают эти проблемы", - считает эколог.

Эксперт настаивает на том, что пить воду из-под крана — ошибка. И называет использование фильтров крайне важным. При этом Лаура Маликова высказала мнение, что и бутилированная вода не всегда соответствует необходимым стандартам качества.

В 2020 году проведенное Ассоциацией практикующих экологов исследование показало, что свыше двух тысяч населенных пунктов в Казахстане лишены доступа к системам централизованного водоснабжения. На карте это выглядит так:

"Во многих населенных пунктах люди до сих пор пользуются водой из рек и скважин. В некоторых отдаленных аулах жители покупают воду из горячих источников, содержащих высокие концентрации йода. Это со временем приводит к различным заболеваниям. Мы обращались к правительству с предложением установить местные системы очистки воды для соответствия стандартам", - отметила эколог.

Основным источником питьевой воды, по отчетам Бюро национальной статистики, является водопровод. Это актуально примерно для 80 процентов населения Казахстана.

По статистике, почти треть населения использует для очистки воды кипячение, почти 26 процентов - различные фильтры. И более восьми процентов жителей Казахстана отстаивают воду.

Ассоциированный профессор кафедры "Химические процессы и промышленная экология" в КазНИТУ имени Сатпаева Сауле Нурмакова уверена в том, что качество водопроводной питьевой воды в нашей стране соответствует стандартам и нормам. По ее словам, вода является аспектом национальной безопасности, поэтому каждое предприятие, занимающееся водоподготовкой, строго контролируется. А вот что происходит с водой после того, как она покидает очистные сооружения, это уже совсем другой вопрос.

Фото Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Состояние инженерных сетей в стране требует серьезной модернизации. Ведь после выхода из гидроцеха вода транспортируется по водопроводным трубам, где она сталкивается со вторичным загрязнением. Это происходит из-за износа труб и коммуникаций. Водопроводные трубы, будучи закрытыми системами, создают идеальные условия для размножения бактерий. Стальные трубы подвержены коррозии, а в процессе изготовления пластиковых труб используются органические материалы, которые впоследствии оказываются в воде", - уверена профессор.

Согласно данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов за 2022 год, почти половина водопроводных сетей в Казахстане нуждается в ремонте или замене. Наиболее серьезные проблемы зафиксированы в Алматинской (58 процентов), Восточно-Казахстанской (54 процента), Акмолинской (52 процента) и Абайской (51 процент) областях, а также в Алматы, где уровень износа достигает 57 процентов.

По словам Нурмаковой, качество воды варьируется в зависимости от региона. Она отмечает, что Алматы в этом плане является "баловнем", благодаря доступу к родникам, подземным и горным рекам. Не так повезло, например, Мангистау, где воду приходится опреснять, или Павлодарской области, где все зависит от паводков и рек.

"Каждая станция водоподготовки работает с определенным исходным качеством воды и использует специализированную технологическую схему, адаптированную под эту воду. Станции улучшают качество воды до соответствия стандартам, однако превратить ее в "альпийскую" невозможно из-за первоначального состава. Процесс очистки напрямую зависит от характеристик воды, с которой они начинают работу", - поделилась профессор.

На вопрос о целесообразности установки фильтров Сауле Нурмакова ответила так:

"В моей квартире установлены фильтры. Их предназначение в первую очередь не обогащение воды минералами, а очистка от примесей и вредных веществ, которые обычно содержатся в водопроводных системах. Тут важно понимать, что ни один домашний фильтр, несмотря на обещания производителей, не может очищать воду так же эффективно, как это делают специализированные водозаборные службы", - подчеркнула она.

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Малис Абсаметов, директор Института гидрогеологии и геоэкологии имени Ахмедсафина, акцентировал внимание на необходимости обеспечить все регионы централизованным водоснабжением, что позволит контролировать качество воды в каждом населенном пункте.

"Что касается бытовых фильтров, то в случае замены труб и появления ржавой воды домашние устройства становятся отличными помощниками. Однако стоит понимать, что они не меняют химический состав воды, а лишь помогают бороться со взвешенными частицами и коллоидами", - подчеркнул эксперт.

Мы также попробовали провести собственный эксперимент и вооружились домашним тестером. Этот инструмент, по утверждениям производителей, "способен выявлять общее количество тяжелых примесей, растворенных солей, а также оценить общую минерализацию воды".

Наш эксперимент выявил следующие факты: вода, прошедшая через фильтр-кувшин, показала уровень в 71 часть на миллион (ppm). Вода из-под крана имела показатель 81 ppm. Уровень в 92 ppm показала бутилированная вода из магазина.

По данным из Сети, хорошим показателем считается 50 ppm. Вода с показателем до 170 ppm считается приемлемой, а 300 ppm уже требует осторожности. Вода с содержанием примесей более 500 ppm является опасной для здоровья.

Отметим, что устройство работает по принципу: чем больше в воде растворено солей и других соединений, тем выше ее способность проводить электричество. Однако если в воду попадает вещество, которое не является электролитом, например, какой-нибудь инсектицид, TDS-метр не уловит его присутствие. Поэтому важно подчеркнуть, что не все можно обнаружить с помощью одного лишь устройства. Полностью достоверные данные могут показать только исследования, проведенные специалистами.