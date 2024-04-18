В феврале 2024 года акция "Письмо Деду морозу", которую "НГ" проводит с 2006 года, заняла 2-е место в республиканском конкурсе "Караван доброты".

Организаторы конкурса - Ассоциация деловых женщин Казахстана и Фонд Нурсултана Назарбаева. "Наша Газета" не отправляла заявку на конкурс. О нашей акции организаторам рассказали читатели.

Помимо диплома и медали, газета получила подарочный сертификат на покупку техники в магазине Sulpak. Сумма - 200 000 тенге. Сегодня, 18 апреля, мы нашли ему достойное применение.

Редакция решила передать сертификат Махаббат ДАУРЕНБЕКОВОЙ, героине одной из наших последних статей. В ее семье двое маленьких детей: один грудной, второй, 5-летний, серьезно болен. Их бабушка, мама Махаббат, парализована, сейчас на реабилитации в больнице. Пять лет назад семья купила участок в СО "Весна" и начала превращать дачную постройку в жилой дом. 15 февраля их дом сгорел. К счастью, тогда никто не пострадал. Махаббат с супругом начали восстанавливать дом, купили стройматериалы. Но окончательно его добил паводок.

- Мы арендовали двухкомнатную квартиру, но каждый день ездим в свой дом, пытаемся убрать, - говорит Махаббат. - Все стройматериалы уплыли. Восстановим свой дом мы не скоро. Нам, если честно, нужно все. Нам помогают. Приходили из мечети, подарили нам деньги, на которые мы купили холодильник. Одноклассники дали 300 000 тенге, мы купили стиральную машинку и телевизор.

В магазине Махаббат и ее муж приобрели то, что они посчитали необходимым: мясорубку, Wi-fi роутер, мультиварку, портативную колонку, мантоварку, весы, сумку для ноутбука и трехколесный велосипед. Последний был опробован их сыном на месте. Мама только и успевала следить, чтобы юный водитель не врезался в полки магазина.

- Я выбирала самое необходимое для дома, мы этим будем пользоваться каждый день, - сказала Махаббат. - Та же мясорубка... У сына плохой жевательный рефлекс, поэтому она нужна, чтобы готовить ему пищу. Та же мультиварка поможет мне экономить время, я смогу больше времени уделять детям. Спасибо "Нашей Газете" за помощь!

Фото Георгия ГОВОРОВА