Где будут отключать электричество в Костанае с 15-го по 19 апреля
План работ Костанайской горэлектросети с 15 по 19 апреля 2024 года сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в семи районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
КТП-715 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
15 и 19 апреля 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Тухачевского 3-19, 13а, 15/1, ул. Кравцова 2-33, ул. Иноземцева 3-22, ул. Миляева 2-22.
КТП- 374 (работы на ВЛ)
15 апреля 10:00 до 18:00
магазин «Шанырак», «Ткани».
Частный сектор: ул. Шевченко 78-112, ул. Байтурсынова 120-141, 128/1-12/8, ул. Пролетарская 105-111.
КТП-687 (работы на ПС)
15 апреля 11:00 до 17:00
ТОО «Евразия Фудс», ИП Бертебаев, ТОО «Хлеб Снаб», ТОО «СТС Бетон».
Частный сектор: ул. Пикетная , ул. Мостовая, ул. Сарбайская.
ТП-638 (работы на ПС)
15 апреля 10:00 до 18:00
детский сад «Маленькая страна», гостиница «Достык», АЗС № 5 «Эталон».
Частный сектор: мкр 6 дома 19-105
светофор: ул. ген. Арыстанбекова – ул. Волынова
КТП-2 (Жана Кала) (работы на ПС)
16 апреля 10:00 до 18:00
магазин «Мир Керамики», «Хан Зада», «Автосалон», детский центр «Айсафи», «Рахат тур».
Спальный сектор: пр. Абая 111.
РП-10 (работы на ПС)
16 апреля 10:00 до 17:00
ТОО «Агромельпром».
КТП-Веселов (работы на ПС)
17 апреля 10:00 до 17:00
ИП Веселов по пр. Абая 1с.
КТП-51 (работы на ПС )
17 апреля 10:00 до 17:30
Изолятор по ул. Джангильдина 9.
Частный сектор: ул. Рудненская 21/1-21/12, 22/2-22/12, 28/1-28/13, 6/1-6/12, 18/1-18/16, 1-35, ул. Хакимжановой 55-154, ул. Соколовского 50/1-50/12, 18/2-18/16, ул. Комарова 99/1-99/4, 101-131, ул. Дзержинского 17-36, ул. Джангильдина 25-72, ул. Панфилова 2-22.
спальный сектор: ул. Хакимжановой 118.
работы в сетях ЖД
18 апреля 10:00 до 13:00
Частный сектор: ул. Станционная, ул. Химиков, ул. Жуковского, ул. Достык, ул. Солнечная , ул. 1,2 3 и 4 проезд Станционный, 1 и 2 проезд Химиков.
работы в сетях ЖД
18 апреля 14:00 до 17:00
Частный сектор: ул. Темирбаева 10,12,15, ул. Перронная 10, пр. Аль-Фараби 139 а, 143,145,141/2,141/3,141/.
КТП-Хлеб Снаб (работы на ПС )
18 апреля 10:00 до 17:00
ТОО «Хлеб Снаб» по ул. Перронная 15.
КТП-Транс Сервис КСТ (работы на ПС )
19 апреля 10:00 до 17:00
ТОО «Транс Сервис КСТ» по ул. Киевская 28 а.
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