Митинг прошел в Мессине (Сицилия) 6 апреля. Демонстранты требовали ужесточить законодательство по отношению к бытовому насилию в Казахстане. Наша землячка Шадиар СЕЙДАХМЕТОВА, которая сейчас учится в в этом городе, поделилась с «НГ» впечатлениями от этого события.

Судебный процесс по делу экс-министра нацэокономики РК Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в избиении и убийстве гражданской жены Салтанат Нукеновой, обсуждают не только в Казахстане, но и во всем мире.

Подготовка к митингу

- Мои одногруппницы из Казахстана, Кыргызстана и Молдавии услышали о том, как проходит судебное заседание по этому делу. - рассказала Шадиар. - Они были возмущены, попутно вспоминая разные кейсы в своих странах. Например, в Кыргызстане девочку-подростка изнасиловали девять парней. Думаю, им надоело это всё, и они решили выступить и поддержать в данном случае Казахстан. Они сами пошли в полицию, распечатали фото Салтанат с синяками, рассказали подробно об этом деле. Слова моей одногруппницы: «Итальянские полицейские, мужчины, были возмущены и ругались на Куандыка Бишимбаева, говоря, что ему самое место в тюрьме».

Незадолго до митинга Сейдахметовой написала одна из его организаторов, попросила участвовать в качестве фотографа. Шадиар охотно согласилась.

В акции участвовало около 30 человек, в основном студентки местных вузов и участницы феминистической организации Италии. В течение двух часов они стояли с плакатами с надписями на русском, казахском, английском и итальянском языках: «Я не твоя игрушка!», «Әйелі қорланған елдің ертеңі жоқ» («У страны, где избивают женщин (жен), нет будущего»), Stop violence! («Остановите насилие!»), L'italia e una parte di me quindi aiutatemi a divulgare che sta accadendo nella mia patria («Италия - часть меня, поэтому помогите мне рассказать о том, что происходит в моей стране»).

Организаторы скандировали в громкоговоритель лозунги, также на разных языках: «Justice for Saltanat!» и «Giustizia per Saltanat!» («Справедливость для Салтанат»), «За Салтанат!», «Салтанат заң үшін!» (Закон Салтанат!), «Stop violence against women!» (Остановите насилие в отношении женщин!).

Прохожие реагировали очень спокойно, полиция была рядом, обеспечивая безопасность.

- Итальянцы подходили к нам и расспрашивали о теме митинга, о том, что случилось с Салтанат Нукеновой в Казахстане. Они были удивлены, говорили что-то вроде: «Боже мой! Как так?» - вспоминает Шадиар. - Поддерживаю ли я митингующих? Да, если это проходит мирно и относительно спокойно, как прошло у нас в Мессине. Вообще в Италии митинги проводятся очень спокойно и довольно часто: в прошлом году, например, был митинг в поддержку Палестины, но там выступали и в поддержку феминизма и ЛГБТ - люди просто шли с плакатами в поддержку этих тем, скандировали и кричали лозунги, все прошло очень мирно. Рядом стояла полиция, но она просто наблюдала за соблюдением общественного порядка, митинг был, кстати, полностью согласован с властями.

По мнению девушки, в Казахстане митинги проходят совсем по-другому:

- Казахстанцам же очень сложно получить одобрение акимата. Например, на 8 Марта женщины кое-как получили одобрение от властей, с большим трудом, насколько мне известно из казахстанских СМИ. А в Италии не нужно ходить к местным властям, достаточно обратиться в полицию и рассказать о том, что случилось, о причинах митинга.

- О вашем митинге уже писали казахстанские СМИ. В комментариях в Instagram люди спрашивали - были ли там парни или только девушки. Мужчины поддерживали вас?

- Всего было четверо парней: двое из Узбекистана, один парень из Кыргызстана и один из Казахстана - фотограф Турсынбек. Парни из Узбекистана даже пришли со своим флагом, - ответила Шадиар. - Девушки говорили, что приходили знакомые парни, смотрели со стороны, и ушли. Вообще все парни знали о том, что пройдет такой митинг. У нас есть общая группа в Telegram, где сидят почти все студенты Мессины, и девочки-организаторы сделали объявление об этом митинге.

Теме семейно-бытового насилия девушка посвятила и фотовыставку в Мессине.

- Идея возникла, когда в конце прошлого года я прочитала публикацию «НГ» про воспитание будущих ажек или келинок. Его ведущая сказала фразу, которая меня возмутила: «Женщина даже взгляда не поднимет на мужчину, когда наливает чай». Хочется ей с сарказмом сказать: «Знайте, можно делать несколько дел одновременно». В традициях северного Казахстана такого нет. Возможно, в южном Казахстане, но даже если это «традиция», то не пора ли нам развиваться и менять традиции? Мы же не скачем на лошадях и не живём в юртах.

Шадиар нашла трёх казашек в Мессине, которые согласились участвовать в выставке.

- Первое фото - девушка в платке наливает чай и смотрит прямо в камеру, - комментирует она. - Я специально карикатурно выделила глаза, тем самым отвечая на слова ведущей того форума Второе фото - фраза на заклеенном рте девушке из фильма «Бакыт». Думаю этими словами воспитывают не всех, но большинство девушек. Взрослые, общество так и говорят: «Будь мягкой, не перечь мужчинам и взрослым» (и это даже в случае если они не правы). Это из того же ряда «Не одевайся открыто, тогда тебя никто не изнасилует».

Третье фото Шадиар посвятила своей подруге:

- Её муж, теперь уже бывший, практически за всё время их брака её избивал. Они жили под одной крышей с его родителями, и когда подруга пожаловалась его маме, та сказала: «Ты сама доводишь моего сына». То есть выставка посвящена угнетению невесток, жён, женщин в целом, в доме, где не должно быть такого! рассказала «НГ» девушка.

11 апреля Парламент Казахстана принял Закон «О бытовом насилии». В частности ужесточили наказание за истязание, нанесение среднего и тяжкого вреда здоровью, введено пожизненное заключение за педофилию и убийство малолетнего.

Таблица из Telegram-канала informburo.kz

Не в последнюю очередь на это повлияли акции гражданского общества и судебный процесс над Бишимбаевым. Это показывает, что если народ и СМИ будут долго говорить об одной проблеме, то перемены со стороны властей возможны. Нужно только что-то делать. Если долго бить в одну точку, можно пробить стену.

