Форум по итогам проекта «Сыргалым» (этим словом называют девушек, надевших свои первые сережки) состоялся 31 октября. Как объяснили организаторы из Совета матерей АНК Костанайской области, их цель: воспитать прекрасную женщину и ажешку. Уроки хорошего тона для школьниц провели предприниматель, тренер личностного роста и члены Совета матерей.

По совету матерей

Проект рассчитан на 6 месяцев, и мероприятие в Жастар сарайы - это итоговое мероприятие. Его участники в течение года, по их словам, охватили 8 школ Костаная, или более 500 школьниц. Для девочек придумали небольшой квест из пяти станций, в финале которых ждала беседа о нравственности. По мнению организаторов, станции и беседа помогут «воспитать будущее поколение в духе национальных традиций, познакомят их с обычаями и обрядами казахского народа и пропагандируют семейные ценности».

Айтжан Кишкинтаева рассказывала о том, как девушка должна себя вести за дастарханом

- Наш совет состоит из многодетных матерей, психологов, юристов и неравнодушных мам, которые свою жизнь посвятили работе по консультации, оказанию социальной и материальной помощи женщинам в трудной жизненной ситуации, - рассказала школьницам, сидящим в зале, заместитель председателя Совета матерей Акжан АЛТЫБАЕВА. - Этот проект будет познавательным, и думаю, что в будущем каждая из вас станет прекрасной мамой, прекрасной ажекой. Думаю, каждая из вас принесет в свой дом тепло, уют и традиции.

Акжан Алтыбаева (в центре): «Думаю, каждая из вас принесет в свой дом тепло, уют и традиции»

- Миссия каждой женщины - воспитать после себя хорошую достойную девушку, - добавила член Совета матерей Айтжан КИШКИНТАЕВА. - Воспитать девушку - казашку, русскую или украинку - не имеет значения. Вы посмотрите на ведущих, как им идет национальный костюм.

Айтжан возглавила одну из станций - рассказывала, как правильно вести себя за дастарханом.

- Я показываю, как правильно наливать чай и что означает дастархан, - объяснила она. - Я считаю, что нет будущего без прошлого. Нужно знать традиции. Ведь все эти девочки будут снохами и матерями. Я здесь также говорю и о семейных отношениях, потому что они начинаются за дастарханом. Например, когда сноха наливает чай, она даже взгляд не поднимает на мужчину! И это нормально. Я, будучи мамой 6 детей, считаю это очень правильным. У нас всегда женщина была хранительницей очага, а главным в семье остается мужчина. В моей семье муж - добытчик, а я отвечаю за духовную составляющую.

В конце сентября казахстанцы активно обсуждали заявление депутата мажилиса от партии «Аманат» Амантая ЖАРКЫНБЕКА, который заявил, что казахстанки должны «нести ответственность за провокации в сфере бытового насилия» и предложил арестовывать их на 15 суток. Наверное, тоже побывал на тренинге Совета матерей и послушал о том, как сноха должна наливать чай, не поднимая головы.

По данным заместителя министра внутренних дел РК Игоря Лепехи, в 2023 году лидерами по количеству жалоб на бытовое насилие стали Астана (7 500), Жамбылская область (6 790), Алматы (6 780) и Павлодар (6 500). В 2021 году в Казахстане заведено 649 дел по статьям нанесения среднего и тяжкого вреда здоровью, погибли 110 женщин, а только за 10 месяцев 2022 года число дел выросло до 794 и погибли еще 93 женщины.

Патриотизм и «Хорошая привычка»

Сразу на двух станциях школьницам рассказывали о том, каким должен быть внешний вид женщин. Индивидуальный предприниматель Раушан СЕИТОВА поведала о национальных костюмах, которые она обычно шьет на продажу.

Раушан Сеитова считает, что приучать девочек носить в быту казахское платье - это и есть воспитание патриотизма

- Ведь в костюме отражается культура казахского народа, - объяснила Сеитова. - Он показывает климат, в котором живет хозяин одежды, его социальный статус. Казахский национальный костюм был практичен, потому что нужно было уметь ездить на коне. Мы говорим девушкам о том, что казахская национальная одежда удобна для того, чтобы ее носить в повседневной жизни. Если мы с детства маленьких деток будем приучать к тому, что красивое, нарядное платье, именно казахское платье - это и есть воспитание патриотизма, воспитание нашей национальной культуры!

Так же незамысловато свои товары в рамках проекта «Сыргалым» продвигала Айдана ОМИРЖАНОВА. Поначалу ее лекция показалась автору этой статьи лучиком здравомыслия - ведь школьницам рассказывали о том, что не нужно замыкаться в других и надо всегда находить время для себя.

Айдана Омиржанова: «Если у кого-то проблемы, например, экзамен, попросите родителей молиться за вас»

- Женщина - это цветок, за которым надо ухаживать, - говорила Омиржанова. - Я встаю в 5 утра и час уделяю на себя. У меня дети, быт, муж. И как успевать? Уделять время себе. Сразу говорю: девчата, это не эгоизм! Если ты уделяешь внимание себе, у тебя много энергии и ты можешь ею делиться. Поэтому надо работать над собой.

Лектор несколько раз переспрашивала школьниц, делают ли они каждый день маску для лица. И резюмировала, что забота о красоте - «это главная инвестиция в себя».

- Если у кого-то проблемы, например, экзамен, попросите родителей молиться за вас, чтобы вы сдали, - продолжила Омиржанова. - Потому что родительская молитва обязательна, она помогает. А если у вас проблемы, занимайтесь любимым делом.

Как оказалось, женщина в рамках государственного проекта продвигала свой марафон «Хорошая привычка» для девочек. Обычно он платный и рассчитан на то, что за 30 дней поможет раскрыть женскую энергию.

Один из четырех

Платный марафон и сомнительные установки школьницам продвигали за государственный счет. Управление общественного развития акимата Костанайской области выделило деньги областному Дому Дружбы, который и стал заказчиком проекта. Исполнитель - Совет матерей. Всего выделено около 4,1 млн тенге. Но сколько из них потратили на проект «Саргалым», руководитель Дома Дружбы Наталья РАМАЗАНОВА не уточнила.

- На 4,1 млн у нас выполнено четыре проекта, и «Сыргалым» - это лишь один из них, - объяснила Рамазанова. - По другим проектам мы выезжали в районы, в поселки, где наши спикеры рассказывали о государственной политике в сфере гендерного равенства. В Совете матерей собраны люди, которые имеют образование педагога, юриста, социального педагога или психолога. Они пропагандируют традиционные казахские обычаи в семье. Рассказываем об истории того, как жили женщины и в каких рамках они существовали. Важно это знать. Показываем, как это было.

И ответила на уточняющий вопрос корреспондента «НГ»:

- Если выдрать из контекста истории, что девушка не могла поднять голову, когда наливала чай, то, возможно, сегодня нам скажут, что мы делаем что-то не так.

Рамазанова не смогла указать, кто из спикеров, выступавших в финальной части проекта в Жастар сарайы, обладает образованием детского психолога. В качестве примера привела Айтжан Кишкинтаеву как педагога самопознания.

- Здесь выступают люди, которые развили себя в определенной деятельности, которые могут подать пример, - отметила Рамазанова. И озвучила еще одну причину, для чего придумали проект «Сыргалым»: - Мы говорим о том, что можно прийти к гармонии благодаря любимому делу. То есть мы девочкам показываем, чем можно заниматься и как развить ту или иную сферу деятельности в национальном духе.

Очень удобно говорить о том, как потратили деньги на якобы воспитание молодежи. Ведь проверить результат на месте нельзя. В Жастар сарайы дети по-разному реагировали на слова членов Совета матерей. Кто-то обновлял ленту новостей в телефоне, кто-то внимательно слушал каждое слово. Некоторые даже задавали вопросы. Так или иначе, но финансы освоены, и в конце мероприятия организаторы наградили участников проекта. Юным школьникам и их наставникам вручили грамоты от Костанайской Ассамблеи народа Казахстана.

Фото Георгия ГОВОРОВА