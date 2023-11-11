Цель - воспитать настоящую ажеку - Как тренер личностного роста, ИП и члены Совета матерей учили девочек нравственности
Георгий ГОВОРОВ
Форум по итогам проекта «Сыргалым» (этим словом называют девушек, надевших свои первые сережки) состоялся 31 октября. Как объяснили организаторы из Совета матерей АНК Костанайской области, их цель: воспитать прекрасную женщину и ажешку. Уроки хорошего тона для школьниц провели предприниматель, тренер личностного роста и члены Совета матерей.
По совету матерей
Проект рассчитан на 6 месяцев, и мероприятие в Жастар сарайы - это итоговое мероприятие. Его участники в течение года, по их словам, охватили 8 школ Костаная, или более 500 школьниц. Для девочек придумали небольшой квест из пяти станций, в финале которых ждала беседа о нравственности. По мнению организаторов, станции и беседа помогут «воспитать будущее поколение в духе национальных традиций, познакомят их с обычаями и обрядами казахского народа и пропагандируют семейные ценности».
Айтжан Кишкинтаева рассказывала о том, как девушка должна себя вести за дастарханом
- Наш совет состоит из многодетных матерей, психологов, юристов и неравнодушных мам, которые свою жизнь посвятили работе по консультации, оказанию социальной и материальной помощи женщинам в трудной жизненной ситуации, - рассказала школьницам, сидящим в зале, заместитель председателя Совета матерей Акжан АЛТЫБАЕВА. - Этот проект будет познавательным, и думаю, что в будущем каждая из вас станет прекрасной мамой, прекрасной ажекой. Думаю, каждая из вас принесет в свой дом тепло, уют и традиции.
Акжан Алтыбаева (в центре): «Думаю, каждая из вас принесет в свой дом тепло, уют и традиции»
- Миссия каждой женщины - воспитать после себя хорошую достойную девушку, - добавила член Совета матерей Айтжан КИШКИНТАЕВА. - Воспитать девушку - казашку, русскую или украинку - не имеет значения. Вы посмотрите на ведущих, как им идет национальный костюм.
Айтжан возглавила одну из станций - рассказывала, как правильно вести себя за дастарханом.
- Я показываю, как правильно наливать чай и что означает дастархан, - объяснила она. - Я считаю, что нет будущего без прошлого. Нужно знать традиции. Ведь все эти девочки будут снохами и матерями. Я здесь также говорю и о семейных отношениях, потому что они начинаются за дастарханом. Например, когда сноха наливает чай, она даже взгляд не поднимает на мужчину! И это нормально. Я, будучи мамой 6 детей, считаю это очень правильным. У нас всегда женщина была хранительницей очага, а главным в семье остается мужчина. В моей семье муж - добытчик, а я отвечаю за духовную составляющую.
В конце сентября казахстанцы активно обсуждали заявление депутата мажилиса от партии «Аманат» Амантая ЖАРКЫНБЕКА, который заявил, что казахстанки должны «нести ответственность за провокации в сфере бытового насилия» и предложил арестовывать их на 15 суток. Наверное, тоже побывал на тренинге Совета матерей и послушал о том, как сноха должна наливать чай, не поднимая головы.
По данным заместителя министра внутренних дел РК Игоря Лепехи, в 2023 году лидерами по количеству жалоб на бытовое насилие стали Астана (7 500), Жамбылская область (6 790), Алматы (6 780) и Павлодар (6 500). В 2021 году в Казахстане заведено 649 дел по статьям нанесения среднего и тяжкого вреда здоровью, погибли 110 женщин, а только за 10 месяцев 2022 года число дел выросло до 794 и погибли еще 93 женщины.
Патриотизм и «Хорошая привычка»
Сразу на двух станциях школьницам рассказывали о том, каким должен быть внешний вид женщин. Индивидуальный предприниматель Раушан СЕИТОВА поведала о национальных костюмах, которые она обычно шьет на продажу.
Раушан Сеитова считает, что приучать девочек носить в быту казахское платье - это и есть воспитание патриотизма
- Ведь в костюме отражается культура казахского народа, - объяснила Сеитова. - Он показывает климат, в котором живет хозяин одежды, его социальный статус. Казахский национальный костюм был практичен, потому что нужно было уметь ездить на коне. Мы говорим девушкам о том, что казахская национальная одежда удобна для того, чтобы ее носить в повседневной жизни. Если мы с детства маленьких деток будем приучать к тому, что красивое, нарядное платье, именно казахское платье - это и есть воспитание патриотизма, воспитание нашей национальной культуры!
Так же незамысловато свои товары в рамках проекта «Сыргалым» продвигала Айдана ОМИРЖАНОВА. Поначалу ее лекция показалась автору этой статьи лучиком здравомыслия - ведь школьницам рассказывали о том, что не нужно замыкаться в других и надо всегда находить время для себя.
Айдана Омиржанова: «Если у кого-то проблемы, например, экзамен, попросите родителей молиться за вас»
- Женщина - это цветок, за которым надо ухаживать, - говорила Омиржанова. - Я встаю в 5 утра и час уделяю на себя. У меня дети, быт, муж. И как успевать? Уделять время себе. Сразу говорю: девчата, это не эгоизм! Если ты уделяешь внимание себе, у тебя много энергии и ты можешь ею делиться. Поэтому надо работать над собой.
Лектор несколько раз переспрашивала школьниц, делают ли они каждый день маску для лица. И резюмировала, что забота о красоте - «это главная инвестиция в себя».
- Если у кого-то проблемы, например, экзамен, попросите родителей молиться за вас, чтобы вы сдали, - продолжила Омиржанова. - Потому что родительская молитва обязательна, она помогает. А если у вас проблемы, занимайтесь любимым делом.
Как оказалось, женщина в рамках государственного проекта продвигала свой марафон «Хорошая привычка» для девочек. Обычно он платный и рассчитан на то, что за 30 дней поможет раскрыть женскую энергию.
Один из четырех
Платный марафон и сомнительные установки школьницам продвигали за государственный счет. Управление общественного развития акимата Костанайской области выделило деньги областному Дому Дружбы, который и стал заказчиком проекта. Исполнитель - Совет матерей. Всего выделено около 4,1 млн тенге. Но сколько из них потратили на проект «Саргалым», руководитель Дома Дружбы Наталья РАМАЗАНОВА не уточнила.
- На 4,1 млн у нас выполнено четыре проекта, и «Сыргалым» - это лишь один из них, - объяснила Рамазанова. - По другим проектам мы выезжали в районы, в поселки, где наши спикеры рассказывали о государственной политике в сфере гендерного равенства. В Совете матерей собраны люди, которые имеют образование педагога, юриста, социального педагога или психолога. Они пропагандируют традиционные казахские обычаи в семье. Рассказываем об истории того, как жили женщины и в каких рамках они существовали. Важно это знать. Показываем, как это было.
И ответила на уточняющий вопрос корреспондента «НГ»:
- Если выдрать из контекста истории, что девушка не могла поднять голову, когда наливала чай, то, возможно, сегодня нам скажут, что мы делаем что-то не так.
Рамазанова не смогла указать, кто из спикеров, выступавших в финальной части проекта в Жастар сарайы, обладает образованием детского психолога. В качестве примера привела Айтжан Кишкинтаеву как педагога самопознания.
- Здесь выступают люди, которые развили себя в определенной деятельности, которые могут подать пример, - отметила Рамазанова. И озвучила еще одну причину, для чего придумали проект «Сыргалым»: - Мы говорим о том, что можно прийти к гармонии благодаря любимому делу. То есть мы девочкам показываем, чем можно заниматься и как развить ту или иную сферу деятельности в национальном духе.
Очень удобно говорить о том, как потратили деньги на якобы воспитание молодежи. Ведь проверить результат на месте нельзя. В Жастар сарайы дети по-разному реагировали на слова членов Совета матерей. Кто-то обновлял ленту новостей в телефоне, кто-то внимательно слушал каждое слово. Некоторые даже задавали вопросы. Так или иначе, но финансы освоены, и в конце мероприятия организаторы наградили участников проекта. Юным школьникам и их наставникам вручили грамоты от Костанайской Ассамблеи народа Казахстана.
Фото Георгия ГОВОРОВА
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