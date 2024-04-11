Сенат Парламента одобрил в двух чтениях закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Поправки направлены на совершенствование правовых, социальных, институциональных и иных основ государственной семейной политики, усиление защиты прав женщин и безопасности детей, ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушение их безопасности, профилактику насилия в семейно-бытовой сфере.

"Глава государства поручал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних, а также институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга, что нашло отражение в представленных к рассмотрению законах", - рассказала депутат Сената Жанна Асанова.

Закон, регулирующий вопросы прав женщин и безопасности детей, вносит в Уголовный кодекс следующие изменения:

запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено в особенной части кодекса, при совершении лицами преступлений, связанных с насилием в отношении несовершеннолетних;

исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях совершения повторно через год после примирения уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108-1 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") и 109-1 ("Побои") кодекса;

за деяния, направленные на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы;

устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица (статья 99 УК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК) путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах УК;

вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста;

устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства;

вводится новая статья, устанавливающая особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение, применяемые судом;

уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем их перенесения из КоАП в УК.

Депутаты Сената проголосовали за одобрение закона в первом и во втором чтениях. Документ направят на подпись Президенту. Он вступит в силу после подписания.