В Тоболе наблюдается "хорошая тенденция на понижение уровня воды в реке". За 9 апреля вода отступила на 1,5-2 м. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщил руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей МУКАШЕВ. Брифинг он провел на набережной "Шагала" и отметил, что вода "уходит хорошо", чему способствует снижение объемов сброса с ближайших водохранилищ.

- Сейчас с Каратомар сброс идет 1 800 куб. м в секунду, - пояснил Мукашев. - Поэтому мы несказанно рады, что и водохранилища наполнены на более 90% и вода в Тоболе в достатке. Сейчас мы ожидаем, что Тобол вернется в свои естественные берега. И вода уйдет из мест частичного подтопления. Люди звонят в нашу инспекцию, сообщают об отступлении воды. Если у кого-то она не уходит, то, скорее всего, это лиманное расположение. Соответственно, там влага либо испарится на солнце, либо туда пришлют машины и откачают воду.

На восстановление русла реки уйдет еще минимум неделя. Увеличить этот срок могут обильные осадки, которые прогнозируют костанайские синоптики. Именно поэтому в водохранилищах уровень воды будут держать на уровне 92-93%.

Мукашев отреагировал на фейки, распространяемые в интернете. Он отметил, что информация о повторном массовом подтоплении недостоверна. Также фейками назвал слухи о трещинах на Каратомарском водохранилище.

Недавно в Рудном организовали субботник, чтобы убрать мусор вынесенный после паводка на берег реки. Сколько же мусора остается в Тоболе?

- Нужно учитывать не только то, что наша природа вбросила нам обратно наш мусор, как говорят некоторые люди, - сказал Мукашев. - Здесь нужно учитывать, что в реке оказались контейнеры из затопленных жилых массивов и домов. Там и пластик, и синтетика, и камыш. Но, скажем так, морфологический состав мусора состоит из отходов, которые река поднимает наверх. У нас Тобол сейчас очень хорошо прочистился. Это прекрасная динамика. У нас никогда не было, чтобы Тобол так сильно очистился.

Отвечая на вопросы, спикер уточнил, что меры по очистке русла реки по-прежнему актуальны:

- В любом случае будут проводиться мероприятия по очистке Тобола, ведь в реку попали и строительные отходы, беседки плыли по течению. Все это, в том числе уплывшую крышу дачного домика, нужно найти.

Прокомментировал Сергей Мукашев и сообщения российских СМИ. Он отметил, что река в Орске (Оренбургская область), где прорвало дамбу, никак не связана с Тоболом. Поэтому нам подтопление из России никак не угрожает. А вот вода, которую сбрасывали в Тобол из водохранилищ Костанайской области, напрямую угрожает Курганской области.

- Я видел ссылки на репортажи и заявления курганских властей о возможном подтоплении, - сказал Мукашев. - Мы не могли действовать по-другому. Если бы мы потихоньку открывали наши водохранилища, чтобы вода потихоньку стекала в Россию, то объем притока воды, около 3500 куб. м в секунду, быстро бы заполнил Каратомарское водохранилище. Поэтому мы были вынуждены резко увеличить сброс воды, чтобы было куда стекать притоку. Это стечение обстоятельств в попытке избежать смыва плотины. К сожалению, ниже по течению в сторону Кургана у нас нет никаких водохранилищ, которые бы регулировали сброс в Курган. Поэтому наша вода транзитом ушла в Россию.

Фото Георгия ГОВОРОВА