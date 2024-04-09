С 10 апреля школы Костаная полностью возвращаются к штатному формату обучения. В Костанайском районе на дистанционном формате останутся две школы. Это школа-гимназия им. Н.Наушабаева, города Тобыл, где размещен эвакопункт, а также общеобразовательная школа им. Ы.Алтынсарина - до улучшения паводковой ситуации. Остальные школы Костанайского района будут работать в штатном формате.

Фото из архива "НГ"

Напомним, 8 и 9 школьники в Костанае и Костанайском районе учились дистанционно, так как в большинстве из них были подготовлены эвакопункты для размещения спасенных из затопленных домов людей.

Колледжи Костаная и Костанайского района работают в штатном режиме.

- На дистанционном формате обучения также остаются 3 школы Джангельдинского и 9 школ Амангельдинского районов, по 1 школе Аулиекольского, Наурзумского, Карасуского районов и Рудного, - сообщили в управлении образования области.