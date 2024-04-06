Как сообщили в областном оперштабе сегодня, 6 апреля, сброс воды с Каратомарского водохранилища увеличен до 2640 куб. м/с (приток составляет 3361 куб. м/с). Уровень наполняемости водохранилища составляет 97%.

Около 14.00 затопило пляж базы отдыха "Мохито" и мотодром в Костанае.

Около 16:00 в Костанае на набережной между Большим и Малым мостами ситуация была спокойная.

Было немало людей: кто-то гулял с детьми, кто-то ездил на самокатах и велосипедах. Но к воде полицейские близко подойти не разрешали. Вежливо просили удалиться.

На соседней с набережной улице лежат большие кучи песка, который, видимо, привезли в ожидании большой воды. Чтобы здесь наполнять мешки.

Около 17.00 в оперштабе сообщили, что сотрудниками акимата района, полицейскими, спасателями, сотрудниами районной ветстанции и волонтерами поисково-спасательного отряда «ДОС» проводитлось укрепление тела дамбы, подсыпка грунтом, укладка мешкотары, постоянная откачка талых вод.

Всего по Костанайскому району заблоговременно эвакуировано 1043 человек. Размещено в эвакуационных пунктах 80 человек, 3 человека (лежачие больные) размещены в ЦРБ. Вывезено 212 голов скота.

Всего оборудовано 14 эвакуационных пунктов, на 1315 койко-мест в таких организациях как: Школа-гимназия имени Н. Наушабаева, ООШ №2 г. Тобыл, Школа гимназия г. Тобыл, Заречной школе с гос. языком обучения, в Мичуринской школе, в Жамбылской школе, в Заречной школе-лицее, в ООШ № 1 г. Тобыл, Гостиничный дом «Золотой фазан» и т.д.

По наблюдениям корреспондента "НГ", в 17.30 усилилось течение под КЖБИ-нским мостом. Затопило насосную станцию ГКП "Костанай Су" (возможно, уже недействующая) недалеко от набережной в районе КЖБИ и надземного перехода по ул. Гашека в Костанае.

По наблюдениям корреспондента "НГ", сейчас они все примерно в таком положении.

Около 18.00 вода начала топить кафе River House по ул. Гашека, что в районе КЖБИ. Базу отдыха "Мохито" и ближайшие к ней закусочные обкладывали мешками с песком.

В тоже время читательница "НГ" сообщила, что вода в Тоболе разливается в с. Мичурино, возле базы отдыха Silver.

Около 19.20 "НГ" и другим журналистам стало известно, что Костанайскую область с визитом посетил премьер-министр РК Олжас Бектенов.

Об этом сообщила его пресс-служба.

Он облетел вдоль русла Тобола, где подъем уровня воды влияет на Костанай, Рудный, районы Б. Майлина, Денисовский и Житикаринский.

В пресс-службе Бектенова отмечают, что наполняемость водохранилищ приближается к максимальным отметкам. Так, Желкуарское и Амангельдинское водохранилища заполнены на 100%, Каратомарское - 97%, Верхне-Тобольское - 93%. Сергеевское и Амангельдинское работают в транзитном режиме на пределе мощностей.

В 19.30 стало известно, что был перелив на Корейскому мосту в Костанае. Об этом "НГ" сообщили читатели.

В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали, что движение на нем закрыто для всех видов автотранспорта с 18.20 часов сегодняшнего дня.

Фото корреспондентов "НГ" и пресс-службы премьер-министра РК