По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 августа, на западе и юге области ночью пройдут дожди с грозами, на севере и востоке ночью и утром будет туман. В воскресенье, 10 августа, осадки не ожидаются, но в ночные и утренние часы на западе и юге - туман.

В понедельник, 11 августа, на западе, севере и юге грозовые дожди, временами сильные, днём возможен град.

В Костанае в ближайшие три дня осадков не ожидается.

- Ночью в субботу, по области будет 7-12, на юге 15 градусов, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днём ожидаем 20-25 °С, на юге области 28 °С. В воскресенье ночная температура будет немного выше - 10-15 °С, на юге 18 °С. В дневное время воздух прогреется до 23-28 °С, на юге до 32 °С. В понедельник ночью термометры покажут 12-17 °С, на юге 20 °С, а в дневное время - 20-25 °С, на юге 30 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью ночью 8-10 °С, днём 22-24 °С. В воскресенье: ночью 10-12 °С, днём 23-25 °С. В понедельник: ночью 13-15 °С, днём 20-22 °С.

В субботу ожидается северо-восточный ветер скоростью 9-14 м/с, на юге - усиления до 15-20 м/с. В субботу и воскресенье направление будет юго-восточным, скорость 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, юге и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ