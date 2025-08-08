В Казахстане впервые привлекли чиновника к административной ответственности за размещение ложной информации госорганом, сообщили в прокуратуре ВКО. К административной ответственности привлекли руководителя отдела земельных отношений Самарского района, передает Informburo.kz.

Речь идёт о руководителе отдела земельных отношений Самарского района. Прокуроры выявили, что он на сайте аппарата акима района площадью доступных сенокосов указал 180,34 вместо 193,4 га, пастбищ – 30,62 вместо 30 га.

В сообщении отмечается, что районный суд привлёк чиновника к ответственности ещё в конце июня, на сегодня решение вступило в законную силу. Главу отдела оштрафовали на 117 960 тенге.

"В республике на текущий момент это единственный факт привлечения должностного лица к административной ответственности за размещение ложной информации на интернет-ресурсе", – заявили в прокуратуре.